الحكيم: تشكيل كتلة الأغلبية الوطنية يمثّل الحل الواقعي للمرحلة الحالية

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصف رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم تشكيل كتلة الأغلبية الوطنية بأنه يمثل الحل الواقعي في المرحلة الحالية.

وذكر بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه أمس أن” السيد عمار الحكيم استقبل في مكتبه أمس السفيرِ الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف وبحث معه تطورات الأوضاع الإقليميةُ والدوليةُ، والعلاقاتُ بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها، ومستجدات الحوارات الجارية لتشكيلِّ حكومة الأغلبية الوطنية “.

وجدد السيد عمار الحكيم ” التأكيدَ على أهميةِ استمرار الحوارات بين مختلفِ القوى السياسية وصولاً إلى تشكيلِ كتلة الأغلبية الوطنية التي تمثلُ الحل الواقعيّ في المرحلةِ الحالية ، وينتجُ عنها حكومةُ الخدمة التي تنتظرها أولوياتٌ من أبرزها تحقيق الانتصار في ملفِ الخدمات ومكافحة الفساد “.