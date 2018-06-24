  • الأحد , 24 يونيو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
  • الحكيم: تشكيل كتلة الأغلبية الوطنية يمثّل الحل الواقعي للمرحلة الحالية

الحكيم: تشكيل كتلة الأغلبية الوطنية يمثّل الحل الواقعي للمرحلة الحالية

شؤون عراقية
0 تعليق
15 views

بغداد ـ الصباح الجديد:
وصف رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم تشكيل كتلة الأغلبية الوطنية بأنه يمثل الحل الواقعي في المرحلة الحالية.
وذكر بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه أمس أن” السيد عمار الحكيم استقبل في مكتبه أمس السفيرِ الروسي في بغداد ماكسيم ماكسيموف وبحث معه تطورات الأوضاع الإقليميةُ والدوليةُ، والعلاقاتُ بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها، ومستجدات الحوارات الجارية لتشكيلِّ حكومة الأغلبية الوطنية “.
وجدد السيد عمار الحكيم ” التأكيدَ على أهميةِ استمرار الحوارات بين مختلفِ القوى السياسية وصولاً إلى تشكيلِ كتلة الأغلبية الوطنية التي تمثلُ الحل الواقعيّ في المرحلةِ الحالية ، وينتجُ عنها حكومةُ الخدمة التي تنتظرها أولوياتٌ من أبرزها تحقيق الانتصار في ملفِ الخدمات ومكافحة الفساد “.

كلمات دالة: ,

نبذة عن

avatar

جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

مقالات ذات صلة

اضف رد