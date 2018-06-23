الأردن: قطّاع الطاقة أولوية قصوى

الصباح الجديد ـ وكالات:

شددت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية هالة زواتي، في لقاء نظمته غرفة صناعة عمّان مع الوفد الاقتصادي الألماني الذي رافق المستشارة الألمانية أنغيلا مركل التي زارت الأردن، على أهمية أن «يبقى قطاع الطاقة في أعلى سلم أولويات الأردن، لما له من أثر مباشر على المواطنين وعلى زيادة تنافسية الصناعات والخدمات الأردنية».

وأشارت إلى أن «من شأن خفض التكاليف التشغيلية على القطاعات زيادة تنافسيتها».

وأكدت زواتي أهمية «توقيع اتفاق شراكة مع الجانب الألماني في مجال الطاقة، والاستفادة من التجربة الألمانية في الطاقة المتجددة، والتخطيط الستراتيجي وتطوير الكفاءات، وفي إدخال التكنولوجيا الحديثة والذكية إلى شبكات الكهرباء».

وعرضت الوزيرة خلال اللقاء، التحديات التي واجهت قطاع الطاقة في المملكة، موضحة أنه «حمّل خزينة الدولة ديناً تجاوز خمسة مليارات دينار أسهم في رفع مديونية الأردن، والتي تشكل نحو 95 في المئة من الناتج المحلي، ما يستدعي الحرص على عدم تكرار هذه التجربة، وألا يستنزف القطاع خزينة الدولة من خلال التركيز على تقليص التكاليف التشغيلية للقطاع وتنويع مصادره، وزيارة مساهمة المصادر المحلية في خليط الطاقة الكلي، والتوسع في ترشيد الاستهلاك».

ولم تغفل أن الأردن «يمر في تحديات واجهت ألمانيا قبل أعوام، نتيجة إدخال محطات الطاقة المتجددة إلى الشبكة، وأن في إمكان الأردن، تخطي هذه التحديات بسرعة أكبر بالاستفادة من التجربة الألمانية».

وأشادت بتعاون الجانب الألماني مع الأردن «وضرورة استمرار هذا التعاون، خصوصاً في مجال الطاقة المتجددة لتعزيز استقرار النظام الكهربائي في المملكة ورفع كفاءة الطاقة».