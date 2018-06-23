اطلاق كميات جديدة من المياه في نهر بالمثنى

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت مديرية الموارد المائية في المثنى، اليوم السبت، عن اطلاق كميات جديدة من المياه في نهر العطشان في المحافظة، من محافظة النجف بمقدار 10 متر مكعب في الثانية، وذلك لتغطية حاجة فلاحي النهر وأصحاب البساتين التي تعتمد على النهر.

وقال مدير إعلام المديرية أحمد الاعرجي في تصريح صحفي إن ” إطلاق هذه الكميات جاء بعد إجراء عدة اتصالات مع الوزارة ومديرية الموارد المائية في النجف”.

واشار إلى أن ” الحصة الجديدة التي أطلقت من ناظم (ابو عشرة) في النجف ستصل خلال الأيام المقبلة وسيتم الاستفادة منها في أرواء البساتين والاراضي الداخلة ضمن الخطة الزراعية”.

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