مؤتمر سياسي شامل..مبادرة ماكرون لحلّ الأزمة الليبية المستعصية

الصباح الجديد ـ وكالات :

كشفت وسائل إعلام عن بنود المبادرة الفرنسية التي ستوضع أمام الفرقاء الليبيين في “لقاء” باريس الدولي الخاص بحل الأزمة الليبية.

وقالت وكالة أنباء “الأناضول” إنها حصلت على نسخة من المبادرة الفرنسية من مصادر مقربة من مجلس النواب المتمركز في شرق البلاد، تتضمن 13 بندا رئيسا أحدها يدعو إلى “توحيد البنك المركزي الليبي فورا وحل جميع المؤسسات الموازية”.

وتتحدث المبادرة الفرنسية أيضا عن “فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في القائمة الانتخابية لفترة إضافية مدتها 60 يوما، إضافة للاعتراف بالدستور الذي صاغته الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور”.

وتشير إلى “دعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة (غسان سلامة)، بالتشاور مع السلطات الليبية، لتطوير اقتراح وجدول زمني لإجراء استفتاء على الدستور”.

وتنص بنود المبادر كذلك على “الاتفاق على إجراء الانتخابات بحلول نهاية عام 2018، وفقا لجدول زمني يحدده المبعوث الأممي بالاتفاق مع حكومة الوفاق الوطني والمفوضية العليا للانتخابات”.

وتشدد بنود المبادرة على “اعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية، مع التأكيد على أن قوات الأمن الليبية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الإفريقي ستضمن أمن التحضيرات للانتخابات”.