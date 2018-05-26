  • السبت , 26 مايو 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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الحكيم: القوة وصناعة القرار سمتان لتحالف الأغلبية

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
حدد رئيس التحالف الوطني، زعيم تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، سمات تحالف الاغلبية الوطنية.
ونقل بيان لمكتبه تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه عن السيد عمار الحكيم قوله ان التحالف أن “يكونَ وطنياً من حيث الشكل والمضمون ويُشكلُ بقرارٍ عراقيٍّ مستقل، وأنْ يحملَ رؤيةً وبرنامجاً واضحاً لإدارةِ البلاد في المرحلةِ المقبلة”.
وأضاف أنْ “يكونَ هذا التحالف منسجماً ومتعاضداً ومنتظماً في قواه ونوابه، وأنْ يحققَ التوازنَ الوطنيّ لطمأنةِ الشركاء في الداخلِ، ودولِ المنطقة ودول العالم الصديقة للعراق”.
وأشار السيد عمار الحكيم الى ان “يكونَ هذا التحالف قوياً قادراً على صناعةِ القرار وعلى تنفيذهِ ومتابعتهِ وتحالفٌ قادرٌ على أنْ يحولَ الشعاراتِ إلى عملٍ ملموس”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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