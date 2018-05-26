صندوق النقد: بطالة الشباب العراقي 40 % والتجارة العالمية مهددة

بغداد ـ الصباح الجديد:

اعلن صندوق النقد الدولي ان معدل بطالة الشباب في العراق تبلغ اكثر من 40%، فيما احتلت قطر المرتبة الاولى في الاقل بطالة.

وقال الصندوق في تقرير له اطلعت علية “الصباح الجديد” ان “بطالة الشباب مرتفعة بالمعايير الدولية في كثير من البلدان الشرق الاوسط وشمال افريقيا وافغانستان وباكستان”.

واضاف التقرير ان “معدل بطالة الشباب في البلد النفطي العراق تبلغ اكثر من 40%، فيما تبلغ معدل النساء خارج القوى العاملة فيه ما يقارب من 85%”، مبينا ان ” قطر احتلت المرتبة الاولى في الاقل بطالة وبمعدل اقل من 5%” ، مشيرا الى ان ” اعلى معدل بطالة للشباب موجودة في دولة عمان وبمعدل يبلغ اكثر من 50% تسبقها ليبيا وبمعدل 48%”.

وشدد التقرير على “ضرورة قيام الدول بتوزيع ثمار الرخاء على الجميع من اجل التقليل من معدل البطالة”، لافتا الى “قيام بعض الدول باعمال مشجعة لتقليل البطالة ك‍دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال استثمارات مهمة للتعليم والابتكار، كما وضعت إيران برامج لخلق وظائف للشباب والنساء”.

على صعيد آخري قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، إن نظام التجارة العالمية مهدد بسبب القوى التي تريد تقويضه، محذرة من أن اللجوء إلى سياسات الحماية التجارية سيكون خطأ جسيما.

وجاءت تصريحات لاجارد، خلال منتدى اقتصادي في سان بطرسبرج حضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفق مصادر صحفية.

من جانبه، أعلن بوتين، أن روسيا تدعو لحرية التجارة والتنمية الاقتصادية، وكذلك الشراكة البناءة، وتدعو الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا وغيرها من دول المنطقة للتحرك معا نحو تنمية اقتصادية مستقرة.

وقال “بوتين”: إن روسيا تدعو لحرية التجارة والتنمية الاقتصادية، وحوار الشراكة وندعوا شركاءنا من أوروبا وأمريكا وآسيا وغيرها من المناطق للمضي معا نحو أهداف التطور المستدام، وإيجاد صيغ النمو التي بإمكانها مواجهة التحديات القائمة، مضيفًا أن منظمة التجارة العالمية ليست مثالية، وأنه لا يمكن التخلي عنها قبل إيجاد بديل معين.