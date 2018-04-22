انطلاق مهرجان بغداد الدولي العاشر للزهور

بغداد – الصباح الجديد:

اتشارك ثماني دول عربية واجنبية، وعشرات الشركات الاجنبية والمحلية في مهرجان بغداد الدولي العاشر للزهور، الذي تقيمه امانة بغداد وتنطلق فعالياته اليوم الاثنين.

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام ان ” مهرجان هذا العام سيكون مميزاً بعدد من الفعاليات الادبية والثقافية والحرف اليدوية لعدد من الدول، الى جانب معارض الزهور كونه يقام تحت مظلة مشروع (بغداد مدينة الابداع الادبي).

وأضافت: الدول التي ستشارك في المهرجان هي (هولندا، وأميركا، وتركيا، وايران، والأردن، ومصر، وسوريا، والسودان).

واوضحت المديرية ان المهرجان سيتضمن مشاركة عشرات الشركات الاجنبية والمحلية وعدد من المؤسسات والوزارات الحكومية العربية الى جانب إشراك مكاتب وشركات الطب البديل”.

وذكرت ان دوائر أمانة بغداد تواصل تحضيراتها لتهيئة اجنحتها واجنحة الدول والشركات المشاركة لاستقبال الزوار، وستشارك دائرة المتنزهات بجناح مميز، الى جانب اجنحة المحافظات، والعتبات المقدسة، أما الدوائر البلدية فتعمل على تنفيذ حدائق جديدة ضمن قواطعها لإشراكها في فعاليات المهرجان ” .

سيتضمن المهرجان اقامة عدد من الفعاليات الفنية والثقافية والامسيات الأدبية، وجولات للوفود المشاركة في المواقع التراثية والدينية في مدينة بغداد والمدن الأخرى، واقامة (بازار) للحرف اليدوية.