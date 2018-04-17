الحكيم: العراق أمام فرصة تأريخية للعب دور إيجابي بالمنطقة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، أن العراق أمام فرصة تأريخية للعب دور إيجابي في المنطقة لتحقيق السلام.

وذكر بيان لرئاسة التحالف تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، ان السيد عمار الحكيم “بحث بمكتبه مع البروفسور الفرنسي (جيل كيبيل) التطوراتِ الإقليمية والدولية وآليات نبذ العنف ومكافحة التطرف”.

وأكد أنَّ “انفتاحَ العراق على محيطيهِ الإقليمي والدولي يمثلُ إحدى أهم أولويات المرحلة الجديدة، وأنَّ العراقيين شعبٌ تمتدُ جذوره في عمقِ التاريخ وأنَّه أضافَ الكثير للحضارةِ الإنسانية، وبالمقابلِ فإنَّنا بحاجةٍ إلى الاستفادةِ من النماذجِ الثقافيةِ والحضارية الناجحةِ في العالم، على قاعدةِ الحوار والتواصل والتعاون من أجلِّ نبذ العنف والتطرف”.

وأشار السيد عمار الحكيم إلى، أنَّ “أمامَ العراق فرصةً تاريخية ليلعب دوراً ايجابياً في المنطقةِ لتحقيق السلام وحلِّ المشكلات، بما يمتلكهُ من إمكانياتٍ وعمقٍ حضاري”.