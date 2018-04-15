اسرائيل تعطل نفقا يخترق الحدود مع غزة

الصباح الجديد ـ وكالات:

ذكر الجيش الاسرائيلي امس الاحد انه عطل نفقاً لحركة حماس يعبر قطاع غزة الى الاراضي الاسرائيلية بعد اسبوعين على التوتر على طول الحدود مع القطاع المحاصر.

وقال وزير الدفاع افيغدور ليبرمان انه اطول وأعمق نفق تكتشفه اسرائيل على الحدود.

وصرح المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس للصحافيين ان النفق يخترق الاراضي الاسرائيلية لعدة امتار إلا أنه ليس له مخرج. وهو يرتبط بالعديد من الانفاق الاخرى في قطاع غزة وكان يمكن استخدامه لشن هجمات.

وقال كونريكوس «لقد ملأنا النفق بمادة تجعله غير قابل للاستخدام لفترة طويلة من الوقت»، موضحا انه لم يتم تفجيره.

وأضاف «بحسب تقييمنا الأولي، فإن هذا النفق يمتد لعدة كيلومترات داخل غزة، ويبدأ من جباليا شمال القطاع ويتجه نحو بلدة نحال عوز» في اسرائيل.

واشار الى انه خامس نفق في غزة تدمره اسرائيل في الاشهر الاخيرة، وقد دمرته اسرائيل خلال عطلة نهاية الاسبوع.

ويأتي ذلك عقب احتجاجات على طول الحدود بين غزة واسرائيل منذ 30 اذار ادت الى صدامات قتل خلالها 34 فلسطينيا وجرح المئات برصاص الجنود الاسرائيليين.

توقيف 51 شخصاً بعد صدامات بين متظاهرين والشرطة في فرنسا

الصباح الجديد ــ وكالات :

تخللت تظاهرة ضد الحكومة شارك فيها بين ألف وألفي شخص أمس الاول (السبت)، صدامات بين قوات حفظ النظام والمحتجين الذين جاؤوا من مختلف القطاعات في مدينة مونبيلييه في جنوب فرنسا، فيما قالت وزارة الداخلية إنه تم توقيف 51 شخصاً.

وبدأت المواجهات مع انطلاق التظاهرة التي قالت الشرطة إن عدد المشاركين فيها كان يبلغ ألف شخص، بينما أكد المنظمون أنهم الفا شخص.

وتواجه نحو مئتي متظاهر يغطون وجوههم مع رجال الشرطة الذين انتشروا بأعداد كبيرة امس الاول السبت. وردد المتظاهرون الشباب هتافات بينها «الشرطة الوطنية ميليشيا العاصمة» وطالبوا «بمزيد من المقاعد» في الجامعات.

ورشق المحتجون رجال الشرطة بمقذوفات بينها زجاجات دخانية وعبوات ألوان. وردت قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع، وقطعت المسار الذي كان مقرراً للتظاهرة.