الموصل تحيي الكشافة بعد انقطاع طويل

العراق من الدول الأولى في الكشفية العالمية

الموصل ـ وكالات:

بقمصان بيضاء وربطات حمراء، عادت الكشافة العراقية التي حرمت من المشاركات الدولية منذ تسعينيات القرن الماضي، إلى النشاط بقوة في مدينة الموصل رمز الحرب الضروس ضد تنظيم داعش.

اصطف نحو 200 من قادة الكشافة الذين جاؤوا من شتى محافظات العراق في ساحة المخيم في مدينة الموصل التي تعرضت لدمار كبير خلال ثلاث سنوات من سيطرة عصابات داعش .

معاون مدير عام مديرية التربية في الموصل محمد إبراهيم يقول «هذا أول تجمع معترف به على المستوى العربي والدولي».

نظم التجمع في منطقة الغابات الشعبية في الموصل، والتي تعد مقصدا رئيسياً للنزهات العائلية الأسبوعية في المدينة.

وأضاف إبراهيم أن التجمع «رسالة للعراق والعالم أجمع، بعودة كشافة الموصل والعراق بعد غياب طويل».

كان العراق من أوائل الدول العربية التي انضمت إلى الحركة الكشفية العالمية في العام 1914، عندما كان يشكل جزءا من الإمبراطورية العثمانية.

لكن النشاطات الكشفية عانت لاحقا من تبعات سياسة نظام صدام حسين، خصوصا بعد غزو الكويت في العام 1990، والذي أعقبته عزلة دولية رافقها حصار من المجتمع الدولي وإلغاء لعضوية العراق في الحركة الكشفية الدولية، لكنها واصلت أنشطتها برغم من ذلك.

ولم تقبل عودة عضوية الكشافة العراقية إلى الساحة الدولية إلا في العام 2017، ووصل عدد أعضائها اليوم إلى 25 ألفا من ذكور وإناث، من جميع أنحاء البلاد.

أزياء فلكورية شعبية

تعالت أصوات النشيد الوطني والأغاني الشعبية عبر مكبرات صوت، فيما انتشر تلاميذ مدارس صغار يرتدون أزياء فلكورية شعبية ملونة تعكس مكونات المجتمع العراقي.

قسيمة محسن، إحدى قادة الكشافة البالغة من العمر 42 عاما، ترى أن الرحلة من محافظة ذي قار الجنوبية على مسافة 800 كيلومتر إلى الموصل، كانت ذات رمزية وأهمية شخصية.

وتستذكر مشاركاتها المنتظمة خلال السنوات الأولى من مطلع هذا القرن في تجمعات أقيمت في مخيم الكشافة في الموصل، قائلة «كنا آنذاك، نبني الجدران ونطلي المباني» بالأصباغ.

وهي تعود اليوم إلى شمال البلاد، بعد 15 عاما من الغزو الأميركي للعراق، وما أعقبه من أحداث عنف طائفي وسيطرة تنظيم داعش على ما يقارب ثلث مساحة البلاد قبل انكفائه، لكن هذه المرة ستكون للمشاركة في بناء مقر لنشاط كشافة الموصل والمناطق المحيطة.

وتقول قسيمة محسن «جئنا إلى الموصل للمساعدة في إعادة بناء مخيم كشافة الحدباء بعد الخراب الذي لحق به، من خلال تقديم ما نستطيع من دعم مادي ومعنوي».

وتوضح أن «اللقاء كان مثمراً ومفيدًا، بحثنا مشاريع للمستقبل خصوصا العودة للحوار مع كشافة الموصل الذين فقدنا الاتصال معهم لثلاث سنوات».

ويقول القائد الكشفي علي لطيف (34 عاما) الآتي من محافظة كركوك، إن مواصلة الجهود للتواصل بين الكشافة العراقيين ضرورية جدا.

وأضاف لطيف ، «سنقيم مخيمات في الموصل، لمد يد العون لإعادة الإعمار. أتمنى أن نستطيع معا إعادة الموصل إلى ما كانت عليه».