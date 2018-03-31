بغداد ـ الصباح الجديد: شدد رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، على ضرورة ان تشهد المرحلةَ المقبلة توقيتاتٍ واضحةٍ للبناءِ والإعمار. وقال السيد عمار الحكيم في احتفاليةٍ بمناسبةِ ولادة الإمام علي (عليه السلام)، في مدينةِ الشعلة ببغداد، أنَّ “المرحلةَ المقبلة لابُدَّ أنْ تخضعَ لتوقيتاتٍ واضحةٍ للبناءِ والإعمار وعدم إهدار الوقت والفرص وأنْ تكونَ الخدمةُ عنواناً ...
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  • السبت , 31 مارس 2018
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
    • شؤون عراقية
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الحكيم: المرحلة المقبلة تتطلب توقيتات واضحة للبناء والإعمار

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
شدد رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، على ضرورة ان تشهد المرحلةَ المقبلة توقيتاتٍ واضحةٍ للبناءِ والإعمار.
وقال السيد عمار الحكيم في احتفاليةٍ بمناسبةِ ولادة الإمام علي (عليه السلام)، في مدينةِ الشعلة ببغداد، أنَّ “المرحلةَ المقبلة لابُدَّ أنْ تخضعَ لتوقيتاتٍ واضحةٍ للبناءِ والإعمار وعدم إهدار الوقت والفرص وأنْ تكونَ الخدمةُ عنواناً للحكومةِ القادمة”.
وأشار إلى أنَّ “عام ٢٠١٨ عام الشباب، حيثُ دعوناهم إلى تحملِّ المسؤولية واستنهاضِّ الهمم لتخليص العراق من أزماتهِ الحالية”.
وحذر السيد عمار الحكيم “من التسقيطِ السياسيّ واتهام الجميع بالفسادِ لأنَّه سيمنعُ المخلصين من التصدي حفاظاً على مكانتهم، إلى ذلك بيّنا أنَّ التسقيطَ السياسيّ ليس منهجاً لعلي (عليه السلام)”.
كما طالب “بضرورةِ التخلي عن الفاسدين وعدم التغطية لهم، وهنا يكمنُ الفرق بينَ من دعمَ فاسداً لكونهِ ينتمي إليه وبينَ من تبرأ منه وقدمهُ للجهاتِ المختصة، فيما أشرنا إلى أنَّ الخطأ واردٌ ولكن لابُدَّ من عدم تكراره”.

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق. رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير. تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب. لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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