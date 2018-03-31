الصدر: يتوجب على العراق الانفتاح على جيرانه بالتساوي

بغداد ـ الصباح الجديد:

قال زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أمس السبت، ان العراق يجب أن يُزار لا ان يزور فقط، وذلك في تعليق على الزيارة المرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوضح الصدر، في رد على سؤال لأحد أتباعه، أمس السبت، بشأن اعتراض بعض الجهات على الزيارة التي يعتزمها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، للعراق، ان العراق يجب أن لا يبقى ساحة صراع.

وأكد على الأولويات المهمة للعراق في علاقاته الخارجية، مبينا أن العراق يجب أن ينفتح على جميع جيرانه بـ”التساوي”.

كما أشار إلى ان العراق بحاجة إلى حل مشكلاته بحنكة وحكمة، وان عليه أن يخرج من الصراع الطائفي بأي صورة كانت.

وشدد على ان العراق يجب ان يُزار أيضا لا أن يزور فقط، كما أن عليه حفظ استقلاليته وعدم تدخل الآخرين بشؤونه.

وختم بالقول إن كل زيارة يجب أن تؤخذ بها مصلحة العراق لا مصلحة الزائر فقط او مصلحة دول أخرى وإلا فلا منفعة منها.

وكانت انباء بثتها مواقع إخبارية، أوردت ان مئات من المواطنين نظموا، عصر أمس الاول الجمعة، تظاهرة في شارع فلسطين شرقي بغداد تنديدا بزيارة ولي العهد، محمد بن سلمان المرتقبة إلى البلاد، معتبرين أنها زيارة غير مرحب بها.