4 آلاف متهم بترويج وتعاطي المخدرات في البصرة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلن قائد شرطة البصرة اللواء عبد الكريم مصطفى المياحي، أمس السبت، اعتقال أكثر من أربعة آلاف من تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات في المحافظة خلال السنوات الماضية.

وقال المياحي في مؤتمر صحفي عقده بمقر مديرية الشرطة تابعته “الصباح الجديد”، “تمكنا من القاء القبض ايضا على مجموعة من العصابات المنظمة بينها عصابات للسرقة واخرى لتجارة المخدرات”، مبيناً “ما زال العمل مستمرا في هذا الملف وهو من الملفات المؤثرة على أبناء المحافظة”.

وأضاف ان “شرطة البصرة نفذت عمليات مشتركة مع قيادة عمليات البصرة كما كانت هناك أوامر خاصة بإلقاء القبض ومتابعة الجرائم”، مبينا “حسب الاحصائيات الموجودة لدى مديرية الشرطة من بداية العام الجاري وحتى نهاية اذار الحالي تم القاء القبض على عصابتين للسطو المسلح وعصابتين لسرقة الدور وأخرى لسرقة الدراجات النارية وأخرى للتجارة بالمواد الكحولية والمخدرات وعصابة للتهديد والابتزاز”.

وأوضح “القي القبض على سبعة عشر متهما بينهم أربعة من ضمن قانون مكافحة الإرهاب”، مؤكدا ان “عدد أوامر القاء القبض التي صدرت من القضاء بلغ خمسمائة وسبعة وثمانين امر قبض نفذ منها اربعمائة وخمسة وعشرين امر قبض”.

وتابع المياحي “كما القي القبض على ثلاثمئة وخمسة وثمانين متهما بالمخدرات خلال الشهرين الماضيين بينهم ثمانية وسبعين تاجرا للمخدرات، وضبط تسعة الاف واربعمائة واحد عشر حبة مخدرة وضبط مئة وثمانية عشر دراجة مخالفة وضبط اكثر من احد عشر الف سيارة مشتبه بها”.

ونوه الى “ضبط مدفع هاون واحد وصواريخ سترلا عدد اثنين وعتاد متوسط وخفيف وقنبرة هاون ورمانة يدوية وابطال عبوتين ناسفتين والكثير من الفعاليات المختلفة خلال الشهرين الماضيين” .

ويرى خبراء مختصون أن قرار حظر بيع المشروبات الكحولية في محافظات العراق الجنوبية أو إغلاق محال تجارتها ومنافذ دخولها إلى تلك المحافظات، أدى إلى انتشار المخدرات الواردة من دول الجوار، بنحو مضطرد لتجد في البصرة وواسط ومحافظات أخرى سوقاً رائجة لها.