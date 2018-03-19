أمير الكويت يؤكد للحكيم حرص بلاده على تمتين العلاقات مع العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

تسلم رئيس التحالف الوطني، السيد عمار الحكيم، رسالة خطية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وجاء في نص رسالة أمير الكويت للسيد عمار الحكيم: تلقينا ببالغ التقدير، رسالتكم الكريمة المتضمنة تهنئتكم لنا بمناسبة العيد الوطني لدولة الكويت، وإذ نعرب لكم عن خالص الشكر على ما أعربتم من طيب المشاعر وصادق التمنيات بهذه المناسبة الوطنية، فإننا نقدر ما أبديتموه من إشادة لمواقف دولة الكويت قيادةً وحكومةً وشعباً تجاه العراق ولما قدمته من مساعدات إنسانية لدعم العملية السياسية، وإستضافتها لمؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق”.

وأضاف “وننتهز هذه المناسبة للتأكيد على أواصر العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص المشترك على تعزيزها والارتقاء بأطر التعاون بينهما في مختلف المجالات الى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما”.

واختتم أمير الكويت رسالته بالقول “مع أطيب تمنياتنا لكم وللأسرة الكريمة بدوام الصحة والعافية ولجمهورية العراق وشعبها الشقيق كل الرقي والازدهار، وتقبلوا خالص التقدير”.