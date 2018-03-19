العبادي يؤكد للبنك الدولي ضرورة توفير فرص العمل للشباب

بغداد ـ الصباح الجديد:

أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الاثنين، ضرورة التركيز على توفير فرص العمل للشباب العراقي وإصلاح النظام المصرفي، معرباً عن تفاؤله بأن العراق سيكون “مثالاً مشعاً” في المنطقة، فيما أبدى البنك الدولي إعجابه بالسياسات الاقتصادية للحكومة العراقية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء حيدر العبادي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن الأخير استقبل “وفداً عالي المستوى من البنك الدولي، وجرى خلال اللقاء التأكيد على التعاون المميز بين البنك الدولي والحكومة العراقية ودعمه لبرامجها الاصلاحية والتنموية، وبالأخص دعم مشروع الاسكان وتفعيل نتائج مؤتمر الكويت لإعمار العراق” .

وأضاف البيان، أن العبادي “أعرب عن تقديره لثقة البنك الدولي بالحكومة العراقية وترحيبه بالوفد العالي المستوى الذي يزور العراق في ظل التحول من مرحلة كسر داعش إلى إعادة الإعمار في المناطق المحررة وجميع المحافظات، وأكد ضرورة التركيز على هدف توفير فرص العمل للشباب العراقي وإصلاح النظام المصرفي”.

وأضاف العبادي، وفقاً للبيان، أن “ما حصل في الكويت (مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق)، تظاهرة عالمية للتعبير عن الثقة بالعراق”، معرباً عن “تفاؤله بأن العراق سيكون مثالاً مشعاً في المنطقة”.

من جانبه، أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق غانم حافظ “ثقة البنك الدولي والمجتمع الدولي بالحكومة العراقية وإعجابه بسياساتها الاقتصادية التي ستؤدي إلى المزيد من النمو الاقتصادي”، مبيناً أن “البنك الدولي يهدف للعمل مع الحكومة العراقية لتحقيق إعادة الإعمار وزيادة النمو في جميع محافظات العراق وتوفير الاف فرص العمل للشباب”.

وفي سياق آخر دعا رئيس الوزراء المحافظات الى الالتزام بحصصها المائية، فيما طالب بعدم اطلاق وعود بالتوظيف لدواع انتخابية.

وقال العبادي على هامش ترؤسه اجتماع الهيئة التنسيقية العليا بين المحافظات، انه “يجب تركيز الجهود لتعزيز النصر وتحقيق الامن والاستقرار وايجاد قاعدة صحيحة واجواء مناسبة للاعمار وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب والخريجين عبر تشجيع الاستثمارات وجلب الشركات ودعم القطاع الخاص الذي يعد شريكا فاعلا في الاقتصاد العراقي”.

وبشأن قضيتي المياه والكهرباء اكد العبادي “اننا نحتاج الى تعاون جدي والتزام بالحصص ولانريد ان نميز بين محافظة واخرى”، داعيا الى “التعاون والعدالة والانصاف والادارة الجيدة للمياه لتكفي جميع المحافظات”.

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، في وقت سابق، بوقف التجاوز على الحصص المائية بين المحافظات.

وتابع العبادي ان “الانتخابات على الابواب ونحن نحرص على نزاهتها وان تجري في وقتها بنجاح من جميع الجوانب الامنية والتنظيمية”، مطالبا المحافظين بـ”اداء واجباتهم في خدمة المواطنين وعدم اطلاق وعود بالتوظيف بدواع انتخابية والحفاظ على الحيادية، الى جانب تشجيع المواطنين على المشاركة بالانتخابات لاختيار ممثليهم بشكل سليم”.