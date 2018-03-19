العلاق يبحث مع صندوق التنمية الكويتي المشاريع المقترح تنفيذها

بغداد ـ الصباح الجديد:

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق، امس الاثنين، مع وفد صندوق التنمية الكويتي المشاريع التي ينوي الأخير تنفيذها في العراق بتمويل من القرض الكويتي والمنحة البالغان مليارا دولار.

وقال العلاق في بيان تلقت “الصباح الجديد ” نسخة منه، ان “الحكومة ستحدد ثلاثة أولويات لانشاء مستشفى في احدى محافظات الجنوب، وإمكانية تمويل القرض لمشروع ماء الحمدانية، الذي تعهد رئيس الوزراء بانجازه”.

واضاف ان “الميزة بالقروض المقدمة للعراق في مؤتمر الكويت لاعمار العراق ستدار من قبل الفريق الوطني المرتبط بشكل مباشر مع رئيس الوزراء، الامر الذي يرفع كل الإجراءات البيروقراطية السابقة”.

من جهته، اكد الجانب الكويتي، بحسب البيان، “حل المشاكل الفنية والإدارية المتعلقة بمشروع المستشفى الكويتي في البصرة، وان العمل جار على انجاز المستشفى في غضون فترة وجيزة، سيما وان نسبة إنجازه بلغت اكثر من 90%”.

وشدد الوفد على “حرص الكويت البدء بتنفيذ وعودها في المؤتمر الدولي، وهي المنحة البالغة مليار دولار، والقروض الميسرة البالغة مليار دولار أيضا”.