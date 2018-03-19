بغداد تطلق رواتب جميع موظفي الإقليم بضمنهم البيشمركة

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة المالية الاتحادية، أمس الاثنين، إطلاق رواتب جميع موظفي اقليم كردستان بضمنهم البيشمركة مع التأكيد على استمرار التدقيق لضمان وصول الرواتب الى مستحقيها.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان تلقت “الصباح الجديد”، ان وزارة المالية الاتحادية أكدت إطلاق رواتب جميع موظفي اقليم كردستان بضمنهم البيشمركة.

وكانت وزارة المالية في اقليم كردستان أكدت امس الاثنين، وصول رواتب الموظفين من الحكومة الاتحادية، مشيرة إلى أنه سيتم صرف هذه الرواتب.

وأوضحت الوزارة أن “محافظ البنك المركزي العراقي وجه رسالة إلى وزارة المالية في حكومة إقليم كردستان نصت على تحويل مبلغ 317.540.465 مليار دينار منها مبلغ 281.724.634 مليار دينار لموظفي إقليم كردستان عدا وزارة البيشمركة، ومبلغ 35.815.831 مليار دينار لوزارة البيشمركة”.

وأضافت أن “إقليم كردستان يحتاج إلى 590 مليار دينار لصرف رواتب الموظفين بنظام الادخار”.

مؤكدة أن “المبلغ المحول من الحكومة الاتحادية سلم الاثنين إلى وزارة المالية في حكومة الإقليم”.

واجتمع محافظ البنك المركزي، علي العلاق، الأسبوع الماضي، مع وزير المالية في حكومة إقليم كردستان ومسؤولين في الوزارة لمناقشة صرف رواتب موظفي وزارتي الصحة والتربية في الإقليم قبل أعياد نوروز.