الملف الأمني

مسلحون يسلبون صاحب معرض للسيارات غربي بغداد * مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا شرقي ديالى

اعتقال 54 مطلوبا بحملات دهم وتفتيش في الديوانية * مقتل 7 ارهابيين بعملية نوعية غربي نينوى

بغداد – تسليب مسلح

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الثلاثاء أن مسلحين سلبوا صاحب معرض للسيارات 25 الف دولار غربي بغداد.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “مسلحين مجهولين قاموا بتسليب صاحب معرض للسيارات اثناء مروره بعجلته بمنطقة العامرية مبلغ 25 الف دولار بعد طعنه بسكين” ، مضيفا أن “قوة امنية طوقت مكان الحادث وفتحت تحقيقاً فيه”.

ديالى – مقتل انتحاري

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة ديالى امس الثلاثاء، عن مقتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وتدمير مضافة أخرى بعملية نوعية نفذت شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر إن “قوة قتالية من اللواء 24 للحشد الشعبي، نفذت وبناء على معلومات استخبارية دقيقة ، عملية نوعية خاطفة في منطقة الحفاير والاراضي المحيطة بها ضمن حمرين شمال شرقي ديالى” ، مضيفا ان “العملية أسفرت عن قتل انتحاري من خلايا داعش يرتدي حزاما ناسفا بعد محاصرته داخل مضافة وتدمير مضافة أخرى ، فضلا عن تدمير مواد لوجستية ومؤن لخلايا داعش”.

كركوك – مقتل ارهابيين

اكد مصدر امني في شرطة محافظة كركوك امس الثلاثاء ان قوة امنية مشتركة قتلت خمسة عناصر من عصابات داعش الارهابية في ناحية العباسي شمال غربي الحويجة.

وقال المصدر الامني ان، قوات اللواء 56 في الحشد الشعبي وقطعات الشرطة الاتحادية تمكنت، مساء يوم امس من قتل خمسة عناصر من داعش ومحاصرة أثنين آخرين خلال مداهمة مخبأ سري لهم في قرية التويرية التابعة لناحية العباسي (شمال غربي قضاء الحويجة)” ، مضيفا ان العملية تمت وفقاً لمعلومات استخبارية” .

بابل – اشتباكات مسلحة

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة بابل امس الثلاثاء أن ثلاثة مسلحين قتلوا باشتباكات مع الحشد الشعبي في جرف النصر شمالي المحافظة .

وقال المصدر إن “اشتباكات مسلحة وقعت بين قوات الحشد الشعبي ومجموعة مسلحة في منطقة العويسات بناحية جرف الصخر” ، مضيفا أن “ثلاثة مسلحين قتلوا في اثناء الاشتباكات، فيما قُتل منتسب من قوات الحشد واصيب ثلاثة آخرون”.

الانبار – عملية تسلل

اكد مصدر امني في شرطة محافظة بابل امس الثلاثاء أن قوة من الحشد الشعبي اشتبكت مع مسلحين تسللوا باتجاه منطقة العويسات قرب عامرية الفلوجة، فيما سمع دوي انفجار في المنطقة.

وقال المصدر ان “قوة من الحشد الشعبي اطلقت النار على مسلحين تسللوا باتجاه منطقة العويسات قرب عامرية الفلوجة” ، مضيفا ان “الاشتباكات ما زالت مستمرة”، مشيرا الى انه “سمع دوي انفجار في المنطقة، بعد تفجير انتحاري نفسه، فيما تم قتل انتحاري اخر”.

الديوانية – عمليات دهم

اعلن مصدر امني في مديرية شرطة الديوانية امس الثلاثاء، عن القاء القبض على 54 مخالفا بتهم مختلفة في المحافظة.

وذكر المصدر الامني ان “دوريات ومفارز قسم شرطة النجدة نفذت حملة واسعة النطاق شملت عدداً كبيراً من المناطق في المحافظة”، مبينة أن “الحملة تضمنت نصب السيطرات المتحركة والثابتة إضافة الى تفتيش العجلات والاشخاص والاماكن التي من شأنها اثارة الشك والانتباه، حيث اسفرت العملية عن القاء القبض على 54 مخالفا بتهم مختلفة”.

ميسان – انفجار لاصقة

كشف مصدر امني في شرطة محافظة ميسان امس الثلاثاء ان مدير الجنسية اصيب بجروح اثر انفجار عبوة لاصقة وضعت اسفل سيارته.

وافاد المصدر ان” مدير الجنسية في محافظة ميسان العقيد عبد الخضر أصيب مساء يوم الاثنين، بجروح بسيطة أثر انفجار عبوة لاصقة كانت موضوعة اسفل سيارته”، مشيرا الى انه” تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج المطلوب”.

نينوى – عملية نوعية

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة نينوى امس الثلاثاء ان قوات الحشد الشعبي تمكنت من قتل سبعة دواعش كانوا مختبئين داخل جزيرة أبو حصى خلال عملية نوعية في صحراء غرب نينوى.

وأفاد المصدر إن” قوة من اللواء الـ21 في الحشد الشعبي نفذت مساء يوم امس عملية نوعية في جزيرة ابو حصى في صحراء غرب نينوى، اسفرت عن قتل سبعة من عصابات داعش الإرهابية”، لافتا الى أن” القوة عثرت ايضا على مضافات وانفاق تحت الارض كان يستخدمها الدواعش”.