الرسالة وصلت إلى “فيفا” البصرة تنجح في “بروفة” الأسود والأخضر السعودي

بغداد ـ الصباح الجديد:

وصلت الرسالة، فمساء أمس الأربعاء لم يكن يوما عادياً في مسيرة الرياضة العراقية عموما، وكرة القدم بالتحديد، زيارة وفد منتخب الكرة السعودي واجراء مباراة ودية امام منتخبنا الوطني ضيفها ملعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة بحضور جماهيري يقدر بـ 65 ألف متفرج، فيما كان للحضور القيادي الرياضي دورا بارزا يتقدمه رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البحريني الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، ورئيس الاتحادين السعودي عادل عزت والمصري هاني ابو ريدة، والحضور الدبلومسي ممثلاً بسفراء دول السعودية والبحرين، ووفد إعلامي رياضي كبير من المملكة العربية السعودية، كان في استقبالهم شخصيات رياضية ورسمية عراقية تقدمها وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان.

مباراة الأمس، كانت احتفالاً كبيراً تضمن فقرات عدة، بدأت بالاحتفال بالمنتخب السعودي المتأهل إلى نهائيات كأس العالم في روسيا، بعد تقديم حفل غنائي ولوحات بصرية وقصائد بالمناسبة الجميلة، فيما ودع النجم الدولي مهدي كريم اللعب على الصعيد الدولي عبر هذه المباراة وسط تصفيق الجماهير وحرارة الوداع لكرة القدم.

شوط اللقاء الأول اسفر عن تقدم العراق بهدف جاء برأسية اللاعب السعودي سعيد الربيعي في الدقيقة 21 عن طريق الخطأ عندما اسكن الكرة العالية التي رفعها همام طارق في شباك زميله وليد عبد الله.

اما الشوط الثاني فقد شهد تسجيل عماد محسن هدفا ثانيا في الدقيقة 47، بعدها باربع دقائق عزز مهند علي النتيجة بالهدف الثالث، وقلص حسن معاذ الفارق بهدف السعودية الوحيد في الدقيقة 57، فيما عاد مهند علي ليسجل الهدف الرابع للمنتخب الوطني والثاني الشخصي له في الدقيقة 73.

ودعا الشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، الاتحاد الدولي لرفع الحظر عن الملاعب العراقية.. وقال الشيخ سلمان، للصحفيين في محافظة البصرة قبيل انطلاق المباراة الودية بين المنتخب العراقي ونظيره السعودي “حضور 65 ألف متفرج عراقي للملعب أمر يثلج الصدور”.