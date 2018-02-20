الملف الأمني

انفجار عبوة قرب ساحة ميسلون شرقي بغداد * اعتقال ارهابي بعملية نوعية قرب قضاء بعقوبة

اشتباكات مسلحة مع ارهابيين غربي كركوك * تفكيك عبوات ناسفة في الطرق المؤدية الى القائم

بغداد – انفجار عبوة

ذكر مصدر امني في الشرطة العراقية امس الاثنين أن الانفجار الذي وقع شرقي بغداد نتج عن عبوة ناسفة استهدفت مركزاً للمساج دون اصابات شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “الانفجار الذي وقع، مساء يوم اول امس بالقرب من ساحة ميسلون شرقي بغداد، نتج عن عبوة ناسفة استهدفت احد مراكز المساج دون اصابات” .

ديالى – اعتقال ارهابي

اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني امس الاثنين عن اعتقال ما سماه “أمير الخطف” في المحافظة، مشيرا الى أن المعتقل اعترف بتنفيذ 38 عملية خطف وابتزاز وقتل واغتصاب.

وقال الدايني إن “فريقا امنيا وبإشراف قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي نجح بعملية نوعية جرت قرب بعقوبة من اعتقال أمير الخطف في المحافظة” ، مضيفا أن “المعتقل يقود عصابة اجرامية، واعترف بتنفيذ 38 عملية خطف وابتزاز وقتل واغتصاب في مناطق متفرقة من ديالى”.

كركوك – اشتباكات مسلحة

اكد مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك امس الاثنين ان قوات مشتركة اشتبكت مع مسلحين جنوب غربي المحافظة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه ان “قوة من الحشد الشعبي كان في مهمة استطلاع بين قرية السعدونية والشاهرية بناحية الرياض (٤٥ كم جنوب غربي كركوك)، وعند اقترابها تعرضت الى اطلاق نار من قبل مسلحين تحولت الى اشتباكات عنيفة بين الجانبين” ، مضيفا ان “قوات من الحشد والشرطة الاتحادية طوقت الموقع”

الانبار – تفكيك عبوات

كشف مصدر امني في شرطة محافظة الانبار امس الاثنين ان لواء 13 الطفوف في الحشد الشعبي باشر بازالة العبوات الناسفة المزروعة في عدد من الطرق المؤدية الى قضاء القائم غربي الانبار .

وقال قائد العمليات قاسم مصلح بعد ورود معلومات عن وجود عبوات ناسفة في عدد من طرق الميسمية المؤدية الى قضاء القائم باشر الجهد الهندسي في لواء 13 في ازالة تلك العبوات وكمرحلة اولى تمت ازالة {10} عبوات ناسفة متعددة الاحجام”.

كربلاء – اعتقال مطلوب

افاد المتحدث الإعلامي باسم قيادة شرطة كربلاء والمنشآت، العقيد علاء الغانمي امس الاثنين بالقاء القبض على متهم بحوزته سلاح ناري كان يروم السطو على منزل احد المواطنين في المحافظة.

وذكر العقيد الغانمي ان “مفارز شرطة النجدة والدوريات تمكنت من القاء القبض على متهم يستقل دراجة نارية نوع ستوته وبحوزته سلاح نوع بندقية كلاشنكوف مع مخزن عتاد من نفس النوع غرب المدينة كان يروم السطو على دار احد المواطنين”.

الديوانية – عمليات دهم

اكد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة الديوانية امس الاثنين، القبض على 5 مطلوبين بمواد قانونية مختلفة في المحافظة.

وقال المصدر إن “مفارز مركز شرطة سومر ومكافحة البلدة ومركز الشامية والشنافية تمكنت من القاء القبض على 5 متهمين مطلوبين للقضاء بمواد قانونية مختلفة البعض منها جنائية تتعلق بالسرقة” ، مضيفا انه “تم التحقيق مع المتهمين في التهم المسندة اليهم تمهيدا لإحالتهم الى القضاء”.

ذي قار – حملة اعتقالات

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار امس الاثنين، القاء القبض على 5 مطلوبين بتهم الارهاب في محافظتي ذي قار وواسط.

وذكر المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه انه “نتيجة تعاون مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب ذي قار والتنسيق الدائم بين استطلاع قيادة عمليات الرافدين والوكالات الامنية، تمكنت العمليات من القاء القبض على 3 مطلوبين للقضاء وفق المادة 4 ارهاب 2 منهم من سكنة ناحية الدواية والثالث من سكنة قضاء قلعة سكر شمال الناصرية” ، مضيفا ان “مديرية استخبارات ومكافحة ارهاب محافظة واسط تمكنت من القاء القبض على اثنين من المتهمين .

البصرة – ضبط صواريخ

افاد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة امس الاثنين، بأن فرق الاطفاء عثرت بشكل عرضي خلال قيامها باخماد حريق في سوق تقع في قضاء الزبير على عدد من الصواريخ المضادة للدروع ونواظير ليلية كانت مخبأة من قبل مجهولين.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “فرق الاطفاء عثرت خلال قيامها بإخماد حريق اندلع في سوق شعبية تقع في قضاء الزبير على ممر تحت الأرض داخل إحدى البنايات فيه خمسة صواريخ مضادة للدروع وعدد من النواظير العسكرية الليلية”.