العبادي يوافق على فتح منفذ البوكمال الحدودي

متابعة الصباح الجديد:

أعلن وزير الداخلية قاسم الأعرجي امس، موافقة رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي على فتح منفذ البوكمال الحدودي مع سوريا.

وقال الأعرجي في حوار مع صحيفة “الحياة” السعودية واطلعت عليه الصباح الجديد، إن “صحراء الأنبار أصبحت مؤمنة بنسبة كبيرة، واستطعنا فتح منفذ طريبيل الذي كان يشكل تحدياً كبيراً بالنسبة إلينا، وهذا يدعونا إلى فتح المنافذ الحدودية الأخرى”.

وأضاف الأعرجي، أن “من المأمول افتتاح منفذ القائم (البو كمال)، وحصلنا على موافقة القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء حيدر العبادي”.

وأكد الأعرجي أن «طول الحدود العراقية– السورية يبلغ 670 كيلومتراً، وستتم السيطرة عليه عسكرياً من خلال نقاط قريبة، كما سيُستعان بالجيش في بعض المناطق وبعض قوات الحشد الشعبي من أجل السيطرة على بعض المفاصل”.

واشار الأعرجي إلى أنه “ما زالت هناك حاجة إلى دعم قوات الحدود، بالآليات والمعدات اللازمة والكاميرات، وخصصت لها الأولوية بعد انتهاء الحرب على داعش”.