القوات الأمنية تدحر الرايات البيض وتستعيد ثلاثة آبار نفطية في صلاح الدين

تطهير التلال المحيطة بقضاء طوزخورماتو بمشاركة الحشد الشعبي

بغداد – أسامة نجاح:

أعلنت قيادة قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية , أمس الأربعاء، تطهير كافة التلال المحيطة بقضاء طوزخورماتو شرقي صلاح الدين والسيطرة على ثلاثة آبار نفطية، مؤكدة استمرار العمليات العسكرية لإنهاء تواجد التنظيمات الإرهابية وأصحاب الرايات البيض في المنطقة.

وكشفت قيادة قوات الحشد الشعبي ، فجر أمس الأربعاء ، عن انطلاق عمليات عسكرية واسعة لتطهير وتأمين مناطق شرق قضاء طوزخورماتو من المجاميع الإرهابية وأصحاب (الرايات البيض) وغالبيتهم من الأكراد .

وصرح النقيب فراس كريم في إعلام قوات الرد السريع في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “قوات الرد السريع والحشد الشعبي تمكنت من تحرير كافة التلال المحيطة بقضاء طوزخرماتو شمالي صلاح الدين”.

وأضاف أن ” العملية أسفرت عن تحرير ثلاثة آبار نفطية كانت تسيطر عليها جماعات الرايات البيض فضلا عن تفكيك نحو 60 عبوة ناسفة وتدمير عشرات الإنفاق والمغارات كانت تستخدم من فلول داعش الإجرامي وأصحاب الرايات البيض”، مؤكدا ” استمرار العمليات العسكرية لإنهاء تواجد التنظيمات الإرهابية في المنطقة”.

ومن جانبها كشفت قيادة الحشد الشعبي في المحور الشمالي , أمس الأربعاء , عن ابرز أهداف عمليات تطهير تلال الطوز وإطراف كركوك من المجاميع الإرهابية , مشيرة إلى أن ، العملية تستهدف تطهير نحو 150 كم من بقايا داعش الإجرامي ومجاميع الرايات البيض التي تتشكل في غالبيتها من الأكراد .

وقال المتحدث باسم المحور علي الحسيني لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن “عمليات فرض الأمن انطلقت لتطهير إطراف محافظة كركوك والتلال المحيطة بقضاء طوز خورماتو شرقي صلاح الدين وصولا لناحية العظيم في ديالى من بقايا داعش والمجاميع الإرهابية الانفصالية”.

وأضاف أن ” العملية تستهدف تطهير نحو 150 كم من بقايا داعش الإجرامي ومجاميع الرايات البيض الانفصالية” ، مبينا أن ” العملية بدأت بقصف مدفعي مكثف على أوكار جماعة الرايات البيض في تلال الطوز وتقدم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية”.

وأوضح أن ” الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش وقوات من الشرطة الاتحادية والرد السريع فضلا عن قوات من الحشد الشعبي وبإسناد من طيران الجيش تشترك في العملية”.

وبشأن الوضع الأمني في طوزخرماتو، أكد الحسيني أن “الوضع الأمني في القضاء والمناطق التابعة له جيد جداً ولا توجد أية خروقات وخاصة بعد توغل القوات العسكرية والأمنية فيها “.

وتابع ان” العمليات مستمرة وهناك تقدم كبير على كافة المحاور ولا توجد خسائر حتى ألان من القطعات العسكرية.

ومن جانبه كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، حاكم الزاملي في وقت سابق ، عن دعم جهات وصفها بـ”الانفصالية” تقف خلف تنظيم الرايات البيض ، وفيما بين أن ، عناصر من تنظيم داعش الإرهابي انخرطت في هذا التنظيم ، اكد وضع خطة أمنية محكمة للقضاء عليه.

وبين الخبير في الشؤون الأمنية هاشم الهاشمي في وقت سابق لصحيفة “الصباح الجديد” ان” طرق قتال جماعة الرايات البيضاء وشعاراتها وأساليبها بعيدة جدا عن الجماعات الأصولية والإرهابية وهي بالمحصلة مجموعة كردية متمردة تقوم بعمليات بالضد من الحكومة العراقية والمناطق التي يسيطر عليها الاتحاد الوطني الكردستاني بعد ان استرجعت كركوك والمناطق المتنازع عليها وعادت تحت سيطرة الحكومة الاتحادية.