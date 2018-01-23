الملف الأمني

ضبط ألغام ومتفجرات في الصينية غربي صلاح الدين * اعتقال 17 مطلوباً في عدد من مناطق الديوانية

انطلاق سلسلة عمليات تفتيش ودهم في محافظة بابل * مسلحون يطلقون النار على مدني وسط البصرة

بغداد – انفجار عبوة

ذكر مصدر أمني في الشرطة العراقية أمس الثلاثاء، بأن جنديا قتل وأصيب اثنان آخران بتفجير عبوة ناسفة شمالي العاصمة بغداد.

وقال المصدر إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق في قضاء الطارمية، انفجرت لدى مرور دورية للجيش، ما ادى الى مقتل جندي واصابة 2 آخرين بجروح”.

على صعيد متصل افاد المصدر ان شخصين اثنين قتلا بنيران مسلحين مجهولين جنوبي العاصمة بغداد ، مشيرا الى ان “مسلحين مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الكاتمة بأتجاه شخصين بمنطقة الدوانم جنوبي بغداد ما اسفر عن مقتلهم في الحال فيما لاذ المسلحين بالفرار” .

ديالى – قذيفة هاون

أكد مسوؤل محلي في محافظة ديالى أمس الثلاثاء، سقوط قذيفة هاون قرب معمل للحصى في منطقة شروين شرقي ب‍عقوبة.

وقال رئيس مجلس ناحية المنصورية (45كم شرق) راغب العتبكي إن “قذيفة هاون سقطت قرب معمل للحصى في منطقة شروين شمالي المنصورية دون أي إصابات بشرية”، مضيفا ان”مصدر إطلاق القذيفة من منطقة الزور التي تنتشر بها خلايا داعش”، مشيرا الى أن “قوات الجيش ردت على مصدر إطلاق القذيفة”.

كركوك – عملية دهم

أعلن مصدر أمني في شرطة محافظة كركوك امس الثلاثاء ان مفرزة امنية القت القبض على ثلاثة عناصر إرهابية في المحافظة .

وقال المصدر الامني الذي رفض الكشف عن اسمه ان مفرزة امنية تمكنت من القبض على ثلاثة ارهابيين في محافظة كركوك يعملون في صفوف داعش تيبة الاستشهاديين” ، مضيفا لقد تم العثور على حزامين ناسفين”، مبينا ان “العملية نفذت من خلال فريق استخباري مختص بعد متابعة الاهداف ومراقبة تحركاتهم، تم التحفظ عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية أصوليا”

بابل – عمليات تفتيش

اكد مصدر امني في مديرية شرطة محافظة بابل امس الثلاثاء ان مفرزة امنية القت القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين للقضاء خلال سلسلة عمليات تفتيش في اقضية ونواحي المحافظة.

وأضاف المصدر ان عملية القبض استندت لمعلومات استخبارية دقيقة ومذكرات قبض قضائية، مشيراً الى احالة المتهمين الى الجهات المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم.

صلاح الدين – ضبط الغام

اعلن مصدر امني في شرطة محافظة صلاح الدين امس الثلاثاء ان هندسة الميدان التابعة للحشد الشعبي عثر على كدس ألغام ومتفجرات في جزيرة الصينية بمحافظة صلاح الدين.

وذكر المصدر ان “هندسة الميدان وخلال عمليات التطهير المستمرة عثرت على كدس للألغام والمتفجرات في جزيرة الصينية”.

الديوانية – اعتقال مطلوبين

كشف مصدر امني في شرطة محافظة الديوانية امس الثلاثاء ان القوات الامنية القت القبض على 17 متهما بقضايا مختلفة من بينها جنائية في المحافظة .

وذكر المصدر الامني ان “تشكيلات شرطة الديوانية شنت حملة واسعة النطاق لملاحقة المطلوبين إلى القضاء وذلك في مناطق عدة من المحافظة حيث تمكنت مفارز مركز الوحدة من إلقاء القبض على شخصين أحدهم متهم بقضية جنائية” ، مبينا ان “مفارز مركز الشنافية وسومر والشافعية القت القبض أيضاً على 9 متهمين بمواد قانونية مختلفة”.

ذي قار – عملية دهم

افاد مصدر امني في شرطة محافظة ذي قار امس الثلاثاء، بان الاجهزة الامنية ألقت القبض على 6 أشخاص بتهمة قتل احد مواطني قضاء الغراف.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إن “الاجهزة الامنية بقضاء الغراف شمالي ذي قار، تمكنت من القبض على 6 متهمين قتلوا مواطنا شرق القضاء بطريقة بشعة بسبب خلاف عشائري سابق بين الطرفين (الجناة والمجنى عليه)” ، لافتا الى ان “المتهمين الان قيد التحقيق وتم ايقافهم على وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، القتل العمد، وبعد اكمال اوراقهم التحقيقية سيتم احالتهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

البصرة – اطلاق نار

اكد مصدر أمني في شرطة محافظة البصرة امس الثلاثاء أن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على مدني كان يقود سيارة أجرة وأردوه قتيلاً في منطقة سكنية تقع ضمن مركز المحافظة.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن “ثلاثة مسلحين مجهولين لاحقوا مدنياً كان يقود سيارة أجرة في منطقة دور النفط وأطلقوا عليه النار من بندقية كانت بحوزتهم”، مبيناً أن “الحادث أسفر عن مصرع الشاب على الفور” ، لافتا الى أن “قوات الشرطة حضرت بسرعة الى محل الحادث وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الجريمة”.