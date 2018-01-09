القوات المشتركة تحرر 27 قرية في أطراف الحويجة وتعتقل إرهابيين عتاة

بغداد – أسامة نجاح:

تمكنت القوات المشتركة من تحرير 27 قرية في المناطق المحيطة بقضاء الحويجة في اطار عملية فرض الأمن في القضاء والمناطق المجاورة له في جنوب غرب كركوك، فيما اكدت قوات الحشد الشعبي اعتقال والي “داعش” هناك.

وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد الركن يحيى رسول في حديث خاص لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ أن” قوات من الجيش الحشد الشعبي تمكنت من تحرير 27 قرية في محيط قضاء الحويجة وإلقاء القبض على كثير من المشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش الإرهابي.

وأضاف أن “اللواء الثاني في الحشد الشعبي والفرقة المدرعة التاسعة للجيش تمكنت من تطهير تلك المناطق والقرى ضمن عمليات اعادة الأمن للحويجة وأطرافها لليوم السادس على التوالي “.

وأوضح بأن “القوات الامنية ألقت القبض على 14 مشتبه بهم في القرى والبزول المحيطة بالقضاء “.

ومن جانبها استكملت قطعات من الجيش وقوات الحشد الشعبي، أمس الثلاثاء ، تطهير خمس قرى شمال شرقي قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخة منه، ان “قوات اللواء الثاني في الحشد الشعبي وقطعات الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش العراقي استكملت صباح يوم امس الثلاثاء تطهير وتفتيش قرى مراطة وكواز عرب والصالحية وأم كصير والسيحة شمال شرق الحويجة من عناصر داعش الاجرامي”.

وأضاف البيان ان ” القوات سيطرت على عدد من الاسلحة والأعتدة وآليات عائدة للتنظيم”، مؤكدا أن “القوات لا زالت مستمرة بالتقدم صوب القرى المحيطة بقضاء الحويجة وملاحقة عناصر داعش الفارة”.

واعتقلت قوات الحشد الشعبي، أمس الثلاثاء، ما يسمى والي داعش الإرهابي لمناطق الحويجة الارهابي المدعو (خالد خميس) وعدد من خطبائه.

وقال القيادي في الحشد علي الحسيني لصحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ إن ” اعتقال والي داعش وخطباء الإرهابي تم ضمن عمليات تطهير المناطق الواقعة ضمن حدود الحويجة والرشاد وصولا إلى منطقة الزركة “.

وأضاف إن ” قوات الأمن والحشد حققت انجازات لا تقل أهمية عن عمليات التحرير فقد طهرت القوات المشتركة المناطق المحاذية للحويجة والرشاد وسلاسل جبال حمرين بالكامل “.

وتابع بان” القوات الأمنية استطاعت ان تفجر خمس سيارات مفخخة أثناء عملية التطهير والتفتيش.

كما أعلن الحشد الشعبي اعتقال اعداد كبيرة من الدواعش الهاربة في قرى شرق الحويجة.

وذكر بيان لقوات الحشد الشعبي تلقت صحيفة ‘‘الصباح الجديد‘‘ نسخة منه إن “الألوية السادس والخمسين والثالث في الحشد و34 جيش عراقي يواصلون عمليات فرض الامن في المحور الشرقي لقضاء للحويجة جنوب كركوك “، لافتا الى ان “قواتنا تمكنت من الوصول الى قرى البو حمدان شرق الحويجة مروراً بقرى النجاشية، بابو جان، قرية النكار، الحمدانية، الحمدونية”.