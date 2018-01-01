بلغاريا تتسلم رئاسة الاتحاد الأوروبي وتتعهد بدعم إعمار العراق

بغداد ـ الصباح الجديد:

تسلمت بلغاريا أمس الاثنين رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي من استونيا وذلك للمرة الاولى منذ انضمامها الى عضوية الاتحاد في عام 2007.

وقالت الرئاسة البلغارية في بيان انه في مجال مكافحة الارهاب سوف يتم التركيز على كفاءة تطبيق نظام (سجل اسماء الركاب) المسافرين والحد من التطرف والتصدي لظاهرة المحاربين الاجانب.

وتعهدت الرئاسة البلغارية بالعمل على دعم جهود الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغيريني الرامية الى ايجاد حل سلمي للأزمة في سوريا واستئناف مفاوضات جنيف تحت رعاية الامم المتحدة وكذلك دعم جهودها لتحقيق المصالحة الوطنية واعادة الاعمار في العراق وايجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا.

كما تعهدت بالعمل على التطبيق الفاعل لآليات رفع مستوى امن سكان الاتحاد الاوروبي وتعزيز التحكم بالحدود اضافة الى ادارة عمليات الهجرة على نحو افضل.

واكدت استمرار العمل لدفع جهود الاتحاد الاوروبي المبذولة لدعم عملية السلام في الشرق الاوسط من اجل التوصل الى حل الدولتين ولدعم التعاون بين الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الاطلسي (ناتو).

وستتولى بلغاريا رئاسة الدورة الحالية للاتحاد الاوروبي لستة اشهر تحت شعار “متحدون نقف أقوياء”.

وتتصدر برنامج رئاسة الاتحاد الاوروبي اربع اولويات هي مستقبل اوروبا والشباب وقضايا غرب البلقان والأمن والاستقرار والاقتصاد الرقمي.