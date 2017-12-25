  • الإثنين , 25 ديسمبر 2017
جريدة الصباح الجديد، صحيفة يومية سياسية مستقلة
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تنسيق عراقي ـ إيطالي مشترك حافظ على سد الموصل

شؤون عراقية
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بغداد ـ الصباح الجديد:
اكد قائد عمليات نينوى نجم الجبوري، امس الاثنين، ان التنسيق المشترك للقوات الخاصة العراقية وقوات الجيش الايطالي تعد من اهم الانجازات الحالية في نينوى.
وقال الجبوري في تصريح صحفي، ان “التعاون والتنسيق المشترك بين القوات الخاصة العراقية والقوات الايطالية افرز عملية تأمين كبيرة لسد الموصل والعاملين فيه، اضافة للسكان في المنطقة”.
واضاف ان “القوات الايطالية التي هي جزء من التحالف الدولي وتتولى اليوم تأمين سد الموصل الى جانبنا تقدم خدمة التدريب وتساعد في الحفاظ على الملاكات الهندسية العاملة هناك وكذلك تسهم في تأمين بنى السد”.
يشار الى ان الـ cts هم قوات العمليات الخاصة التي تتولى الاشراف وتأمين سد الموصل الى جانب القوات الايطالية.

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نبذة عن

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جريدة الصباح الجديد جريدة يومية سياسية مستقلة تصدر من بغداد وتوزع في جميع أنحاء العراق.
رئيس تحريرها ومؤسسها أسماعيل زاير.
تأسست في سنة 2004. ويكتب بها كبار الأدباء والكتاب العراقيين والعرب.
لدى الصحيفة ملحق زاد، وهو ملحق أسبوعي يصدر كل يوم خميس.

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