أمانة مجلس الوزراء تمنع إلغاء تعيينات المفصولين السياسيين

بغداد ـ الصباح الجديد:

أفاد مصدر في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أمس الاثنين، بأن الأمانة وجهت جميع المؤسسات الرسمية بعدم جواز إلغاء أوامر تعيين الموظفين المفصولين السياسيين، من دون تبليغهم بأمر التعيين بشكل مباشر، مبينا أن الغاية من ذلك تمكين الموظفين من الالتحاق بوظائفهم وعدم إلغاء تعييناتهم بداعي عدم المباشرة.

وقال المصدر في تصريح صحفي، إن “مجلس الوزراء أبلغ الجهات والمؤسسات الحكومية، بعدم جواز إلغاء أوامر تعيين الموظفين المفصولين السياسيين، الصادرة من قبل اللجنة الخاصة بتعيينهم في أمانة مجلس الوزراء، من دون تبليغهم بأوامر التعيين بشكل مباشر”.

وأضاف أن “اللجنة الخاصة بتعيين المفصولين السياسيين، طالبت الجهات بإرسال صور من أوامر التعيينات إلى أصحابها عن طريق البريد المسجل إلى عناوينهم، استناداً إلى نص المادة (١٦) من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠”.

وأشار إلى أن “التوجيه جاء بعد قيام الوزارات والمؤسسات الحكومية، بإلغاء أوامر تعيين المفصولين السياسيين، من الذين تم توزيعهم لغرض التعيين من قبل لجنة توزيع المفصولين السياسيين المشكلة في الأمانة العامة بمجلس الوزراء، بداعي عدم مباشرتهم في وظائفهم بعد صدور أوامر تعيينهم”، مبيناً أن “عملية فصلهم أو إلغاء أومر تعيينهم غير قانونية، نظراً لعدم علمهم بصدورها”.