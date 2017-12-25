باعتماد الجهد الوطني.. حقل صبة ينتج 20 ألف برميل يومياً

بغداد ـ الصباح الجديد:

أعلنت وزارة النفط، أمس الاثنين، المباشرة بانتاج من حقل الصبة بمحافظة ذي قار بطاقة 20 ألف برميل يوميا.

وقال وزير النفط جبار علي اللعيبي في بيان تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه، إن “الجهد الوطني للعاملين في القطاع النفطي قد أثمر وبالامكانيات المتاحة بعمليات الانتاج من حقل الصبة بمحافظة ذي قار بطاقة 20 ألف برميل يوميا”.

وأضاف اللعيبي، أن “الوزارة تولي اهتماما ورعاية ودعما كاملا للجهد الوطني في تنفيذ وتطوير بعض الحقول النفطية”، مشيدا بـ”جهود العاملين في شركات نفط ذي قار والبصرة والمشاريع النفطية وجميع الجهات الساندة التي حققت هذا الإنجاز”.

وأكد اللعيبي، “المضي قدما في الوصول بالطاقة الإنتاجية إلى الطاقات المتاحة لهذا الحقل، فضلاً عن الاستثمار الأمثل للغاز المصاحب”، لافتا إلى أن “المنشآت السطحية للحقل تستوعب طاقة إنتاجية تزيد على 100 ألف برميل باليوم” .

يذكر أن حقل الصبة الذي تم اكتشافه في خمسينات القرن المنصرم يعد من أهم ثلاثة حقول نفطية رئيسة في محافظة ذي قار، ويقع جنوب شرق مدينة الناصرية وفي الاتجاه الشمالي الغربي من حقل اللحيس.

وتم إجراء المسوحات الزلزالية عليه في ذلك الوقت حيث تم حفر أول بئر به عام 1975 وفي عامي 1977 و 1979 حفرت فيه ثلاثة ابار.