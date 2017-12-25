الحكيم يدعو الى إنصاف المسيحيين بعد جرائم داعش بحقهم

بغداد ـ الصباح الجديد:

دعا رئيس التحالف الوطني السيد عمار الحكيم الى انصاف المسيحيين جراء الظلم الذي لحق بهم من جرائم عصابات داعش الارهابية.

ونقل بيان لرئاسة التحالف تلقت “الصباح الجديد” نسخة منه عن السيد عمار الحكيم قوله “يطيبُ لنا أنْ نشاركَ أخواننا المسيحيين في العراقِ والعالمِ أفراحهم بذكرى ولادةِ سيدنا المسيح “عليه و على نبينا وآله السلام، هذهُ الولادةُ الإعجازيةُ المباركةُ، التي حصلتْ في وقتٍ كانتْ البشريةُ ترزحُ فيه تحتَ جبروتِ الطغيان”.

وأضاف السيد الحكيم ان “هذه الذكرى تأتي والعراقيين جميعاً يرفلونَ بعزِ الانتصار الكبير الذي حققهُ أبطالُ قواتنا المسلحة بمختلفِ مسمياتها وصنوفها على أعداءِ الإنسانية الدواعش الأشرار، وإنَّها لمناسبةٌ مهمةٌ نعبرُ فيها عن تمسكنا بوجودِ المسيحيين لوناً زاهياً في باقةِ الورد العراقية”.

ودعا “الجهاتِ المختصة الى إنصافِهم والمباشرة برفعِ الحيف والظلم الذي لحقَ بهم جرّاء أفعال داعش الإجرامية”.