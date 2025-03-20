صدور كتاب حول الأعمال الفولكلورية للكاتب والناقد الراحل باسم عبد الحميد حمودي

بغداد – الصباح الجديد:

ضمن مبادرة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني لدعم طباعة الكتاب وعن سلسلة ” دراسات في التراث الثقافي” التي تصدرها دار الشؤون الثقافية العامة إحدى تشكيلات وزارة الثقافة والسياحة والآثار صدر حديثاً للكاتب والناقد الراحل باسم عبد الحميد حمودي ” الأعمال الفولكلورية الكاملة “.

حيث ضمت هذه الأعمال ستة كتب، كتابان منها في السيرة الشعبية وكتاب عن الرواية والتراث الشعبي والرابع في هذا المجلد عن العرف العشائري، أما الكتاب الخامس فهو ” سر الحقيقة ” وتضمن مقالاته القصيرة وفيه ثلاثة بحوث طويلة كل منهما بمتن كتاب أحدهما عن “السحر وسيلة الخرافة إلى الحقيقة” وهو مجال نادر التأليف في العراق والآخر ” الحيوان في المثل الشعبي ” والثالث عن الأحلام ، أما المجلد الثالث والأخير فقد تضمن كتابه ” العراقي دكتور داهش في صندوق الولايات ” وقد كان بما يقارب ( 200 ) مقالة صحفية اجتمعت من أعماله في تحرير صفحة ثقافة شعبية في جريدتي المدى والصباح .

وصدرت الأعمال الفولكلورية الكاملة بجزأين يقع الجزء الاول ب 513 صفحة. أما الجزء الثاني 544 صفحة .

من جهة أخرى صدر حديثاً عن دار الشؤون الثقافية العامة العدد الأول لسنة 2025 من مجلة الثقافة التركمانية، المجلة الفصلية التي تعنى بالثقافة التركمانية، المجلة التي تصدر باللغتين العربية والتركمانية، تضم العديد من الدراسات والمقالات والنصوص التي تناولت مواضيع متنوعة حول الثقافة التركمانية.

افتتاحية العدد جاءت بقلم رئيس التحرير الدكتور صباح عبد الله كركوكلي تحت عنوان “جميعنا شركاء بالوطن”، ناقش دور الكاتب في المجتمع وأهمية المشاركة في بناء الوطن.

المجلة تهدف إلى تعزيز الثقافة التركمانية وتقديم فرصة للكتاب والمثقفين للتبادل الفكري والثقافي، والعدد الحالي يضم مقالات ودراسات حول مواضيع متنوعة، بما في ذلك تاريخ التركمان والثقافة التركمانية والشعر التركماني.