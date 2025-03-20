من بينها تصميم نصب تذكاري.. الثقافة تبحث مع ساكو مقترحات لتعزيز الحوار الديني والوطني

بغداد – الصباح الجديد:

استقبل غبطة البطريرك مار لويس روفائيل الأول ساكو وفداً ضم المدير العام لدائرة العلاقات الثقافية العامة في وزارة الثقافة والسياحة والآثار، وعضو لجنة الأمر الديواني الخاص بالدبلوماسية الثقافية العراقية الدكتور علاء أبو الحسن العلاق، ووكيل وزارة الخارجية السفير الدكتور هشام العلوي، ومدير عام البعثات والعلاقات الثقافية الدكتور حازم باقر طاهر، ومدير عام العلاقات الدولية في وزارة الشباب الرياضة حسام حسن، والمستشار مقداد النوري، والدكتور علاء الحطاب من شبكة الإعلام العراقي.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في العراق، وأجواء الاستقرار السائدة في عموم البلد التي ساعدت الحكومة على المضي في تنفيذ أولويات برنامجها وتطبيق رؤيتها المستقبلية في عراق قوي ومزدهر.

وقدم الوفد عدة مقترحات للتعاون بين الوزارات المعنية والكنيسة البطريركية على ضوء الزيارة السابقة للبابا فرنسيس عام 2021، ومن تلك المقترحات، تعزيز الحوار والتعاون الديني، وإهداء نخلة تزرع في حدائق الفاتيكان، وتصميم نصب تذكاري يجسد اللقاء التاريخي بين البابا فرنسيس وآية الله العظمى السيد علي السيستاني، فضلاً عن تنظيم صلاة مشتركة وماراثون في مدينة أور التاريخية.

وقد رحب ساكو بهذه المقترحات التي تعزز اللحمة الوطنية في هذه الظروف المعقدة واقترح أن تكون البداية بافتتاح كنيسة أور.