بمناسبة يوم التشجير الوطني .. استكمال مبادرة رئيس الوزراء لمواجهة التغيرات المناخية

متابعة – الصباح الجديد:

من مدرسة الفرح النموذجية الابتدائية في تربية بغداد الكرخ الأولى ، انطلقت فعاليات يوم التشجير الوطني، وبهذه المناسبة ألقى الدكتور محمد ضايع العزاوي وكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية / المدير العام للتربية الرياضية والنشاط المدرسي كلمه اكد فيها على استكمال الوزارة لمبادرة دولة رئيس مجلس الوزراء لمواجهة التغيرات المناخية ومحاربة الجفاف ودورها في تفعيل البرامج التوعوية والتطوعية لبث روح التعاون في نفوس الطلبة للحفاظ على بيئة خضراء مستدامة وحدائق مدرسية تزهو بالحياة، وأثنى السيد الوكيل على جهود الوزارات الساندة الزراعة والموارد المائية وكذلك جهود التلاميذ في زراعة الشتلات في الحدائق المدرسية.

انطلق الاحتفال بقراءة سورة الفاتحة على شهدائنا الأبطال وعزف النشيد الوطني وتقديم فعاليات متنوعة تحث على الاهتمام بالبيئة والحدائق المدرسية، وفي الجزء الأخير من الحفل وزع السيد الوكيل شهادات المشاركة إلى جميع المدارس المشاركة في الحفل.