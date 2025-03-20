في كركوك .. مهرجان المسرح المدرسي المنهجي باللغة الانكليزية

متابعة – الصباح الجديد:

بتوجيه من الاستاذ الدكتور محمد ضايع العزاوي وكيل وزارة التربية للشؤون الإدارية مدير عام التربية الرياضية والنشاط المدرسي، حضر وفد المديرية من قسم النشاط المدرسي برئاسة الاستاذ رحيم الموسوي مسؤول شعبة الموسيقى والفنون المسرحية مهرجان المسرح المدرسي المنهجي باللغة الانكليزية للمديرية العامة لتربية كركوك والذي أقيم على مسرح ثانوية الغربية للبنين في كركوك في تجربة جديدة تضاف لسجل المسرح المدرسي.

تضمن الحفل تقديم انشودة باللغة الانكليزية وعروض الأعمال الفائزة بالمراتب الأولى، وختم الحفل بتوزيع الشهادات التقديرية لجميع المشاركين من الطلبة والطالبات من كافة المراحل الدراسية.

جدير بالذكر أن النشاط المدرسي في وزارة التربية يقيم أنشطة وفعاليات تأتي ضمن الخطط السنوية وهذه الانشطة تقام في مختلف مدارس العراق، وتعد فرصة لاكتشاف المواهب الابداعية التي تشكل براعم لمبدعي المستقبل في المسرح والتشكيل والموسيقى والخطابة والشعر.