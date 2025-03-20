تعليق غير مباشر من هيفاء وهبي بعد إلغاء حفلها في الكويت

الصباح الجديد – وكالات:

في أول تعليق لها على إلغاء حفلها في الكويت بمناسبة عيد الفطر، أعادت النجمة هيفاء وهبي منشوراً توضيحياً يعبر عن موقفها الحقيقي وما حصل، ونشرت النجمة اللبنانية التعليق عبر خاصية الستوريز على انستغرام وجاء فيه: “تم إلغاء حفل الصديقة والنجمة الجماهيرية هيفاء وهبي بالكويت تحت عنوان “لظروف خارج ارادتنا” والحقيقة أن هذه الظروف هي فريق سعى لإلغاء الحفل منذ صدور إعلان الحفلة بكل الطرق الممكنة”.

وأضيف على المنشور ملاحظة أخرى جاء فيها: “جميع إجراءات الحفلة كانت سليمة وجرت تبعاً لشروط وقوانين الدولة لترخيص وإقامة الحفلات”، وهذا ما تفاعل معه الجمهور بشكل كبير وعبروا عن استيائهم من الحرب التي يشنها البعض منذ فترة على الفنانة اللبنانية ويمنع أعمالها وحفلاتها.

وجاء هذا التعليق، بعد إعلان وزارة الإعلام الكويتية عن إلغاء الحفل الفني الذي كانت ستحييه الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بمناسبة عيد الفطر، للمرة الاولى في الكويت.

وكتب منتج الشركة الذي كان يحضّر للحفل زيد بشار عبد الرضا على انستغرام “تم إلغاء حفل هيفاء وهبي لأسباب خارج إرادتنا وسوف يتم استرجاع جميع المبالغ التي تم دفعها عن طريق إيفنتات”.