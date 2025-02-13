الثقافة تتسلم قطعا آثارية ومسكوكات من سويسرا

بغداد – الصباح الجديد:

تسلمت وزارة الثقافة والسياحة والآثار (27) قطعةً آثرية تعود لحضارات مختلفة و(20 ) مسكوكة تعود للحضارة الساسانية و4 قطع آثرية، و 9 قطع عبارة عن لوحات نسيجية استردت من اليابان تعود لكهوف الطار.

وفي مراسمِ رسمية تم خلالها توقيع محضر استلام بين وزير الثقافة والسياحة والآثار الأستاذ الدكتور أحمد فكّاك البدراني، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السيد فؤاد حسين.

وأكد البدراني، أن استرداد هذه الآثار المهمة يعد نصراً لجهود الحكومة العراقية متمثلة بدولة رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني في هذا المجال وحرصه الشخصي لإعداد منهاج فعال لاسترداد الآثار تحت مسمى دبلوماسية الاسترداد، مشيداً بالدور الكبير الذي بذلته الدائرة القانونية في الوزارة والبعثات العراقية في استرداد الآثار التي تمثل حضارة العراق التي تمتد لآلاف السنين”.

من جانبه قال وزير الخارجية فؤاد حسين: ضمن الأطر الدبلوماسية في مجال استرداد الآثار العراقية المهربة التي أطلقتها وزارة الخارجية، تسلمنا ثلاث قطع أثرية عراقية قيمة جدا، تعود الى الحضارة الآشورية القديمة، معرباً عن شكره للحكومة السويسرية للتعاون الذي أبدته في سبيل استرجاع هذا الإرث الحضاري العراقي مؤكدا أن الوزارة تسعى جاهدة لاسترجاع الآثار إلى العراق.