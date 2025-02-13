تعزيز العلاقات الثقافية بين العراق وفرنسا

بغداد – الصباح الجديد:

استقبل الدكتور عارف الساعدي المستشار الثقافي لرئيس مجلس الوزراء السيد جاك لانغ وزير الثقافة الفرنسي السابق الذي يشغل رئاسة معهد العالم العربي في باريس والوفد المرافق له في مطار بغداد الدولي بحضور الدكتور منتصر صباح الحسناوي المدير العام لقصر المؤتمرات والسيد باتريك دويل السفير الفرنسي في العراق، وذلك في إطار زيارةٍ رسميةٍ تلبيةً لدعوةٍ كريمةٍ من دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في سياق الاهتمام الحكومي بدعم الحراك الثقافي، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات الثقافية العالمية، وتأكيداً على التزام العراق بحماية إرثه الحضاري فضلاً عن تعزيز التبادل الثقافي مع فرنسا، بما يسهم في تنمية العلاقات الثقافية بين البلدين، وعبر السيد جاك لانغ عن امتنانه العميق لهذه الدعوة مشيداً بالإرث الثقافي العراقي العريق، ومؤكداً أهمية توطيد الشراكة الثقافية بين البلدين، و حضر اللقاء الشاعر شوقي عبد الأمير المدير العام لمعهد العالم العربي في باريس.

وتعد الثقافة العراقية – الفرنسية نتيجة للتفاعل الحضاري بين الشعبين عبر التاريخ، وخصوصا من خلال الهجرة العراقية إلى فرنسا وما تبعها من اندماج بين الثقافتين، هذا التمازج الثقافي يُبرز أوجها متعددة من التعاون والتبادل في مجالات الأدب، الفن، الطعام، والمجتمع فهناك العديد من الكتاب العراقيين الذين استقروا في فرنسا وكتبوا عن تجاربهم بين الثقافتين، مثل صلاح ستيتية، الشاعر والكاتب الذي مزج بين التراث العربي والثقافة الغربية في أعماله.

كما تُرجمت العديد من الأعمال الأدبية العراقية إلى الفرنسية، مما ساهم في تعريف الجمهور الفرنسي بالأدب العراقي مثل أعمال بدر شاكر السياب ومحمد خضير.