طه رشيد رئيسا.. المنتدى العراقي في فرنسا يعقد مؤتمره الخامس عشر

متابعة – الصباح الجديد:

عقد المنتدى العراقي في فرنسا مؤتمره الخامس عشر بحضور عدد من اعضاء الهيئة العامة والادارية، وتم خلال جلسة الافتتاح متابعة انجاز استمارات عضوية الاعضاء الجدد، ومن ثم تم اقرار النصاب القانوني لعقد المؤتمر واقرار شرعيته، وجرى بعد ذلك انتخاب هيئة رئاسة لإدارة المؤتمر، ترأسها الدكتور جليل العطية، وعضوية كل من الزميل حسام الالوسي والزميلة أفراح شوقي.

تلتها قراءة التقارير المالية والادارية والانجازية للدورة السابقة من 25/06/2022 ولغاية 2/02/2025 حيث تمت المصادقة عليها بالإجماع.

ومن أجل تطوير عمل المنتدى تم فسح المجال للحاضرين للإدلاء بآرائهم، وقد تطرق البعض إلى ضرورة بعض التعديلات على النظام الداخلي للمنتدى وتم الأخذ بها والمصادقة عليها، كما تم الاستماع إلى آراء البعض الاخر من الزملاء عبر استخدام نظام الزوم.

وختاما جرى فتح باب الترشيح لانتخاب الهيئة الإدارية الجديدة والتي تمخضت عن فوز الزملاء طه رشيد ورفاه الهيتي وسمير الزبيدي وأفراح شوقي وسجاد عبد السادة.

بعد انتهاء انتخابات المنتدى اجتمعت الهيئة الإدارية الجديدة في اليوم التالي ووزعت مسؤولياتها كالتالي: الزميل الفنان طه رشيد رئيساً للمنتدى، وسمير إبراهيم الزبيدي سكرتيرا، ورفاه الهيتي مسؤولة الادارة والمالية، وافراح شوقي مسؤولة الإعلام والعلاقات الثقافية، وسجاد عبد السادة مسؤول العلاقات الاجتماعية.