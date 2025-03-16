بعرض تاريخي مميز.. الدار العراقية للأزياء تحتفي بيوم القاضيات العالمي

بغداد – الصباح الجديد:

شاركت الدار العراقية للأزياء في الاحتفاء باليوم العالمي للقاضيات الذي أقامته رابطة القاضيات العراقيات في القصر العباسي في بغداد وتحت عنوان (أنتِ) بعرض مميز للأزياء التاريخية، يجسد التراث الإسلامي العريق بأسلوبٍ فنٍي راقٍ، وبحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان ووزيرة الهجرة والمهجرين السيدة إيفان فائق ووزيرة الاتصالات الدكتورة هيام الياسري وعدد من الشخصيات القضائية والدبلوماسية.

قدمت الدار خلال الاحتفاء مجموعة مميزة من الأزياء التاريخية، التي جسدت حقباتٍ مزدهرة من الحضارة الإسلامية، إذ أبرزت مكانة المرأة ودورها في المجتمع الإسلامي عبر العصور، وعكس العرض عراقة القصر العباسي، وإضافة لمسة تاريخية ساحرة على الاحتفاء.

أشاد الحاضرون بجمالية التصاميم، التي امتزجت فيها الفخامة بالأصالة، ما أضفى على المناسبة طابعاً ثقافياً وفنياً مميزاً، يعزز من مكانة بغداد كونها مركزاً للحضارة والفنون.