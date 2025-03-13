شاعرة الصمت

أمينة عباس*

كثيرون لا يعرفون أن الشاعرة والفنانة التشكيلية مها بيرقدار والدة الفنانين اللبنانيين ورد ويوسف الخال أنها سورية الأب والأم، فبعضهم يعتقد أنها لبنانية لزواجها من الشاعر اللبناني يوسف الخال الذي كان ركناً أساسياً من أركان حركة الحداثة الشعرية في ستينيات القرن الماضي في بيروت والذي تعرّفت إليه وهي في العشرينيات من عمرها حين توجهت إلى بيروت لطباعة ديوان شعر في دار النهار وكان هو مديراً لها، ونشأت قصة حب بينهما توّجت عام 1970 بالزواج وقد كان أكبر منها بسنوات تصل إلى حدود الثلاثين، وفي كتاب ذكرياتها وصفت حياتها الزوجية بغير المتكافئة في كل المقاييس، فلا هو أسعدها، وهي فشلت في إسعاده: “لم أكن سعيدة بشيء، فاللعنة على خياراتي مجملة.. لقد تعبت، تعبتُ حتى من تعبي.. كانت سعادتي تكمن في عيني كلّ من ولديّ ورد ويوسف ولوحاتي وأوراقي الشعريّة المتناثرة”.

الموت هو راحة

رحلت مها بيرقدار مؤخراً، وقبل رحيلها كتبت: “الموت بارد كاللعنة، والحياة هي الرعب، بينما الموت هو راحة، وما نقوم به هو لنبرر وجودنا ولندفن الأسئلة الكبيرة ولننسى الموت، أو على الأقل لننشغل عنه.. عشتُ صقيع الخيبة الذي يشبه الموت.. خبتُ كثيراً وعميقاً من أشخاص ومواقف، واليوم خيبتي مجسمة آلاف المرات، وخيبتي بالعالم أجمع.. إنني محبطة حتى الموت، والكتابة بالنسبة لي هي فعل تبرير لهذه الروح المكبلة بألف سجن، وقد تكون الكتابة رشوة تلهيني عن فكرة الموت، لكنها تبقى رشوة جميلة تطمئنني، ولو قليلاً”.

“حكايا العراء المرعب”

كانت مها بيرقدار -التي لُقّبت بشاعرة الصمت- ترى حريتها في عزلتها التي اختارتها ملتزمة الصمت في سنواتها الأخيرة نتيجة سنوات قاسية عاشتها بسبب الأحداث التي مر بها لبنان وأحزانها الشخصية: “وهل أعظم من الصمت كي نسمع كل شيء؟” كما لجأت إلى كتابة سيرتها الذاتية العام الماضي والتي حملت عنوان “حكايا العراء المرعب” وقد كانت حاجة نفسية لها، فبعد انفجار مرفأ بيروت شُلّت قدرتها على إنجاز أي شيء، ولم تعد قادرة على الرسم ولا الكتابة فعكفت على كتابتها: “اكتشفتُ حينها أن لي ذاكرة قوية تضجّ بالأصوات ومضمّخة بالروائح ومفتونة بالتفاصيل.. عانيتُ من وفيات عديدة في عائلتي بدأت بأبي، وكذلك توفيت أختي وأخي بفارق 20 يوماً، ووقفتُ وحيدة في العراء المرعب.. يا إلهي! لم يعد لي من أحد من أسرتي الأولى.. صرتُ بلا أهل، فعائلتي انتهت.. كلهم تحولوا إلى صور تحيطني، تسكن أعماقي الدامسة، فكتبتُ سيرتي لأنقذ نفسي بدل الذهاب إلى طبيب أعصاب، فموت الأب زرع فيّ حزناً عميقاً جعلني أصادق الصمت.. أنا ما اخترتُ الصمت عن ضعف إنما عن وعي ورقيّ، ولا أريد لروحي أن تتلوّث، بل أن تبقى تضجّ بالحبّ والجمال والخير، والصمت في قواميسي غير السكون، فالسكون موت، أمّا الصمت فتحتدم فيه حيوات”.

ويقول الناشر نعيم تلحوق عن الكتاب: “كتاب حكايا العراء المرعب ليس سيرة مها بيرقدار الذاتية، بل هو بعض محطّات مها التي حملت فيها كثافة العقل الشرقيّ ووجع الروح الإنسانية في مواجهة المعنى.. والكتاب ليس مذكرات لأنّ ما لم يعلق في ذاكرة حياتها لا تسعه مجلدات من الورق.. مها بيرقدار المقاومة، المضحّية، الشاعرة والفنانة التشكيلية وهبت روحها وعقلها وحبّها في سبيل الآخر لتعبر معه إلى الضفة الأخرى”.

التوأمان

مالت مها بيرقدار إلى الرسم في صغرها وإلى الشعر في صباها، وامتزج الاثنان بها لتكتب القصائد وتنشر الدواوين وترسم اللوحات، وكانت تؤمن أن العمل الإبداعي، رسماً كان أو شعراً هو ما يعطي الحياة معناها ومداها وإلا فكلنا قطيع يلهث خلف اليوميات، وهي تعترف في حواري معها عام 2018 بأن الرسم والشعر عيناها اللتان ترى فيهما الحياة وهما التوأمان اللذان شكّلا شخصيتها وكانا قادرين على أن يؤرخا ما بداخلها بالزخم نفسه، وأن الشعر يحتاج إلى قلم وورقة، في حين تحتاج اللوحة إلى صفاء ذهن، فهي مثلث أضلاعه القلب والفكر واليد: “لا شيء في ذهني قبل الرسم، ولا أخطط لموضوع ما لأن اللوحة هي التي تأخذني بكل عفوية، ولكن ما إن تشارف على الانتهاء حتى تبدأ عملية عقلية واعية لتشذيب ما رُسم”.

شاعرة وفنانة تشكيلية

كشاعرة كانت “عشبة الملح” أول مجموعة شعرية لها، ثم أصدرت بعد ذلك ثلاثة دواوين هي: “رحيل العناصر” و”الصمت” و”دواة الروح” وحين وصفها الناقد عبده وازن قال: “إنها شاعرة مثالية ورومنطيقية، كتبت عن الحب والطبيعة اللذين وجدت فيهما ملاذاً آمنًا من قسوة الحياة والزمن، وهي شاعرة ورسامة في غاية اللطف والشفافية، ويتميز شعرها وفنها بالبُعد الوجداني العميق، وهما يفيضان بالمشاعر الإنسانية النابعة من الذات في لحظات اصطدامها بالعالم والواقع” كما يتفق النقاد على أن بيرقدار الفنانة التشكيلية لا تنتمي إلى مدرسة فنية معينة: “لها أسلوبها الخاص، ولوحتها نظيفة وتتميّز باللمسة الروحانية.. حين ترسم تبدأ من الواقع وتنتهي بالحلم، وأبطالها ليسوا من هذا الزمان ولا من هذا المكان” أما هي فقد ذكرت أكثر من مرة أنها لا تحب مقولة أن كل فن واقعي لا جديد فيه على الرغم من أن رسمها ليس واقعياً وفيه لمسة سوريالية: “لا أحب التجريد أبداً لأن المتلقي أمامه يفتقد إلى تلك النداوة التي تلامس قلبه، والفن يجب ألا يتحول إلى حزورة وأحجية”.

من دمشق إلى ألمانيا فبيروت

ولدت مها بيرقدار في مدينة دمشق عام 1947 وكان والدها مثقفاً ويهوى الرسم ويمارسه، وكذلك والدتها، مما ساهم في إطلاق مواهبها في الرسم وكتابة الشعر، وتلقّت تعليمها في مدارس دمشق، وفي المرحلة الثانوية رغبت في ممارسة فن المسرح، وواجهت هذه الرغبة بالرفض من قبل أهلها، فانتسبت عام 1964 إلى معهد الفنون الجميلة في دمشق وتخرجت فيه عام 1967 ثم غادرت إلى ألمانيا لمتابعة الدراسة، لكن وصولها إلى ألمانيا متأخرة عن بدء العام الدراسي في معهد الفنون أجبرها على استبدال الاختصاص ودراسة إدارة الأعمال لتحصل على الإجازة من المعهد العالي للترجمة والأعمال في مدينة ميونيخ عام 1969 وبسبب رحيل والدها عادت إلى دمشق ودخلت ميدان العمل الإعلامي حيث أعدّت وقدمت برنامجاً شعرياً عبر أثير الإذاعة السورية، وبعد سنوات شاركت في تحرير مجلة “فيروز” الصادرة عن دار الصياد في بيروت إلى جانب الأديبة إميلي نصر الله والإعلامية سونيا بيروتي، وتمحورت أعمالها من كتب ودواوين شعر حول الموت والحياة والوحدة والخوف والحرية، كما كتبت ورسمت للأطفال، وأقامت العديد من المَعارض في لبنان وسورية ودول الخليج العربي، وحين نعتتها ابنتها الفنانة ورد الخال كتبت: “أم الورد راحت وأخدت معها العطر واللون وتركت الندى الذي كان غافياً على خدّها.. أمي، أميرتي الحبيبة النائمة، إلى اللقاء”.