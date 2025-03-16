نقابة الفنانين العراقيين تستذكر الفنان الراحل طالب القره غولي

بغداد – الصباح الجديد:

ضمن منهاجها في أيام شهر رمضان الفضيل، تقيم نقابة الفنانين العراقيين أمسية رمضانية فنية تستذكر فيها الفنان الراحل الكبير طالب القره غولي على مسرحها الصيفي في مقر النقابة عند الساعة التاسعة مساء اليوم الخميس.

الأمسية التي سيقودها المايسترو أحمد عبد الجبار ويقدمها الاعلامي أحمد شكري ستصدح أغاني الراحل خلالها بأصوات الفنانين المبدعين بلال حداد وليث كمال وكريم حسين وعبد فلك ومحمد الساهر وعمر هادي ولؤي نانا ومصطفى الرسام والملحن مؤيد حسين.

الاشراف الفني على الامسية للفنان الملحن محمد هادي والهندسة الصوتية للفنان علي فاضل.

والفنان الراحل طالب القره غولي يعتبر من أعمدة وقامات الموسيقى والغناء العراقي. موسيقار وملحن عراقي ولد في مدينة الناصرية عام 1939 وتوفى في السادس من ايار عام 2013.

ومن أبرز أغانيه: حاسبينك (غناها الدكتور فاضل عواد)، وكذاب وتكبر فرحتي بعيني وأتنه أتنه وروحي والبنفسج وآنة وأنت وهذا آنه وهذاك أنت وراجعين وعزاز (غناها ياس خضر) وآنه من حبيت وحنيت الك بالحلم ويا حبيبي ويا طير الشوق ووداعاً يا حزن وتعال لحبك ويا روحي چذاب الهوى.