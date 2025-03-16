هذا ما سيحدث في رمضان

الصباح الجديد – وكالات:

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر، أن العالم سيشهد خسوفًا شبه ظلي للقمر الجمعة 14 مارس 2025.

وسيبدأ عند الساعة 5:53 مساءً بتوقيت غرينتش، ويصل إلى ذروته في 8:12 مساءً، ثم ينتهي عند 10:32 مساءً، بإجمالي مدة تبلغ 4 ساعات و39 دقيقة.

ووفقًا لبيان نشره المعهد على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، سيكون الخسوف مرئيًا في أجزاء كبيرة من آسيا وأستراليا وأوروبا وأميركا الشمالية والجنوبية، بالإضافة إلى المحيطين الأطلسي والهادئ والقطب الشمالي والقارة القطبية الجنوبية، إلا أنه لن يكون مرئيًا في مصر.

ويحدث الخسوف شبه الظلي عندما يمر القمر عبر منطقة شبه ظل الأرض، مما يؤدي إلى انخفاض طفيف في إضاءته، دون أن يختفي كليًا أو جزئيًا كما في حالات الخسوف الأخرى.

وبسبب طبيعة هذا النوع من الخسوف، قد يكون من الصعب ملاحظته بالعين المجردة مقارنة بالخسوف الجزئي أو الكلي.

وأكد المعهد أن هذه الظاهرة لا تشكل أي خطر على العين، حيث يمكن مشاهدتها دون الحاجة إلى نظارات خاصة، على عكس كسوف الشمس الذي قد يسبب أضرارًا بصرية عند النظر إليه مباشرة.