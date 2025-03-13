هبة مجدي: النجاح مرتبط بالاجتهاد والحظ وزوجي هو الظهر والسند

الصباح الجديد – وكالات

حلّت الفنانة هبة مجدي ضيفةً على برنامج أرقام، مع إيناس سلامة الشواف، على راديو “إنرجي”، وكشفت عن كواليس حياتها وأعمالها الفنية، وقالت: “العمر مهم جداً، مينفعش يبقى مجرد رقم، لأن كلّ فترة لها طبيعتها، وعن نفسي رقم العمر بربُطه بالزواج والإنجاب وبفضّله في أواخر العشرينات لأن صعب مجهود الحمل والولادة في عمر متأخر أو بدري”.

وأضافت: “النضج مرتبط بالسن والخبرات مش عامل واحد، والشغل والنجاح ملهومش سن، هما مرتبطان بالاجتهاد والحظ والمكتوب، وتابعت: “كامل العدد في قاعة السينما ده نجاح ومسؤولية كبيرة، لأنه إقبال على شغلك وده حاجة تبسط جداً، رقم الترند مش بيهمني؛ لأنه بالنسبة لي بيطلع عادة للأسوأ، والمهم في الإيرادات وأرقام المشاهدة تبقى حقيقية”.

وذكرت: “زوجي بعتبره الظهر والسند، وأمي وحماتي الواحدة منهم بعشرة، وأول عمل ليا في التمثيل كان مسلسل في صوت القاهرة كان عندي 8 سنين. كنا أطفال بنشتغل من دون أجر، وخدت سنين كتير عشان أوصل لأول خطوة ترضيني. يعني من عمر 8 سنين لحد ما قدمت “قصة الأمس” سنة .2008، ومركزتش كام عمل ليا بعتبره علامات مهمة ليا”.

وأضافت: “مسلسل “موسى” كان صعيدي وظروف تصويره في أماكن صعبة، والمشاهد كان أغلبها ماستر سين؛ فأوقات تصويره كانت بتوصل لـ6 ساعات في المشهد الواحد، وأطول عمل صورته كان “قصة الأمس” مع أستاذة إنعام. استمر لمدة سنتين”، واختتمت: “أقصر عمل ليا وبعتبره من أهم ما قدمت، حلقات مسلسل “عيشها بفرحة” من قصص مسلسل “55 مشكلة حب”. صورناه في 16 يوماً، وهو كان 10حلقات، وكنا بنصوّر قبل الإذاعة بيوم”.