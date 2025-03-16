تحضيرات ثقافية وفنية لاستقبال مؤتمر القمة العربية في بغداد

بغداد – الصباح الجديد:

ترأس وزير الثقافة والسياحة والآثار الأستاذ الدكتور أحمد فكّاك البدراني اجتماعاً اليوم 11- آذار في مقر الوزارة، ضم وكيل الوزارة للشؤون الثقافية والمدير العام للدار العراقية للأزياء الدكتور فاضل محمد البدراني، والمدير العام لدائرة الفنون العامة الدكتور قاسم محسن والمدير العام لدائرة الفنون الموسيقية و ومسؤول الفرقة الوطنية للتراث الموسيقي العراقي، وفرقة سومريات الأستاذ علاء مجيد، وقائدي الفرقة السمفونية العراقية محمد أمين عزت وكريم وصفي ومدير الفرقة الوطنية للفنون الشعبية فؤاد ذنون.

وأكد البدراني ضرورة تكثيف الجهود والاستعدادات اللازمة، والعمل الدؤوب لتقديم أعمال تعكس رقي الثقافة والفنون العراقية.

وجرت خلال الاجتماع مناقشة الفقرات والعروض الفنية والثقافية التي تقدم خلال القمة العربية المؤمل إقامتها في العاصمة بغداد في السابع عشر من شهر أيار المقبل، وبما يظهر وجه العراق وحضارته وتراثه الأصيل.

كما بحثت استعدادات الدار العراقية للأزياء لتقديم عروض تليق بهذا الحدث، وكذلك مشاركة الفرقة الوطنية للفنون الشعبية ومدرسة الموسيقى والباليه في استقبال الرؤساء العرب، مع التأكيد على وجود مخرج لتنسيق العروض الفنية لضمان نجاحها، وظهورها بأبهى حلة.

الجدير بالذكر أنَّ الجامعة العربية حددت يوم السابع عشر من آيار المقبل موعداً رسمياً لانعقاد القمة العربية في بغداد في خطوة مهمة تعكس مكانة العراق المتصاعدة على الصعيدين العربي الإقليمي، ودوره المحوري في تعزيز الاستقرار ودعم التعاون العربي المشترك.