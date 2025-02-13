جعفر الخفاف يتألق شاعراً وملحناً في اتحاد الأدباء..

بغداد – إعلام الاتحاد:

احتفت منشورات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق بالملحن الأديب جعفر الخفاف، بمناسبة صدور مجموعته الشعرية الأولى (يا كلَّ المنى) عن منشورات الاتحاد، وسط حضور كبير امتلأت به قاعة الجواهري احتفاءً بالخفاف.

وأشار مدير الجلسة الشاعر د.حازم الشمري إلى أن الاتحاد يحتفي بالخفاف أديباً وملحناً وأحد أعمدة الأغنية العراقية الحديثة إلى جانب طالب القرغولي وكوكب حمزة ومحمد جواد أموري ومحسن فرحان وغيرهم الكثير.

وتحدث الخفاف عن أول قصيدة كتبها في العام ١٩٧٧ أيام دراسته بمعهد الفنون الجميلة ببغداد بعنوان ( يا حبيبي طال ليلي والسهاد) كما أشار الخفاف للتنامي الدرامي الكبير في الموسيقى التصويرية التي ألفها والتي استخدمت في الأعمال الدرامية والمسرحية والسينمائية، ليقرأ بعدها مجموعة من قصائد مجموعته.

وقال الخفاف إن القصيدة عندي هي قصيدة بحد ذاتها بعيداً عن اللحن بشكل كبير، وان ألحان (كلكامش) التي ألفها كمشروع لتخرجه من معهد الفنون والتي أشرف عليها المسرحي القدير د.سامي عبد الحميد، استمرت لسنتين متتاليتين كأفضل موسيقى خاصة بالمسرح.

ثم غنى الخفاف مجموعة من ألحانه التي لحنها لمجموعة كبيرة من المطربين العراقيين والعرب أبرزهم رياض أحمد وسيتا هاكوبيان وغيرهم الكثير، كما غنّى لأم كلثوم وقد تفاعل معه الحضور بالحفاوة والتصفيق الحار، مستذكرين زمن الأغنية العراقية الرصينة.

الجلسة شهدت مداخلات كثيرة من الحاضرين استعرضت المسيرة الفنية واللحنية الطويلة للخفاف عبر ألحانه التي ما زالت راسخة بذاكرة المتلقي العراقي.