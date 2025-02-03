صدور العدد الفصلي الجديد من “رواق التشكيل”

بغداد – علي الدليمي:

عن جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين، صدر العدد الفصلي (21)، من مجلة (رواق التشكيل)، التي تعنى بالفن التشكيلي داخل العراق وخارجه، والذي ضم موضوعات متنوعة، بأقلام نخبة من الكتاب والنقاد.

وقد تصدرت المجلة مقال رئيس الجمعية، الفنان قاسم سبتي، متحدثاً عن نشاطات الجمعية في تنظيم المعارض المتنوعة والمطبوعات المتخصصة، بما فيها إصدار المجلة بشكل منتظم. فيما كتب الناقد د. جواد الزيدي:(سلام جبار.. خرائط بصرية لمدونات شفاهية) و(قراءة موازية لأعمال الفنان د. عاصم عبد الأمير) بقلم د. قيس عيسى. و(رعد عبد الرحمن، بين صنعة الحرف وتجليات الإبداع) بقلم د. أزهر داخل. و(العمارة والمتخيل الفني منجز المعماري معاذ الألوسي) بقلم جاسم عاصي. و(النحات ناصر السامرائي: ارتحالات ما بعد الواقع) بقلم مالك مسلماوي. و(معرض حكايا الطين/5.. حين يلتقي الحب والخيال) بقلم د. جمال العتابي. و(كامل الجادرجي في فوتوغرافياته من دهاليز السياسة المعتمة إلى ضوء الكاميرا الباذخ) بقلم كفاح الأمين. و(جمعية الفنانين/ فرع بابل/ أنشطة وفعاليات فنية متنوعة) بقلم صلاح هادي بشن. و(نزيهة رشيد.. ومحنة الفنان في الإغتراب والوحدة) بقلم إحسان فتحي. و(العفوية والتلقائية في أعمال الفنان كمال سلطان) بقلم د. كاظم شمهود. و(الأبعاد الإنسانية في تجربة الفنان عماد جبار) بقلم سمير يوسف. و(ذكرى مرور 50 عاماً على البنالي العربي الأول بغداد 1974) بقلم حنان نعومي. و(علياء الوهاب: الرسم مغزى الأسلوب وضبابية الرؤية) بقلم عشتار جميل حمودي. و(التأثيث الدرامي كمعالجة لفضاء اللوحة.. قراءة لفضاءات حسن فالح وعوالمه الشاحبة) بقلم حيدر عودة. و(جديد الإصدارات.. ثلاثة مدونات وثلاثة أجناس تشكيلية) بقلم جواد الفرحان. و(الفن بوابة المعرفة) بقلم د. حسنين الإبراهيمي. و(مفهوم التنافذ تشكيلياً) بقلم شاكر لعيبي. و(علاء جمعة: الواقعية الإنتقائية) بقلم صلاح عباس. و(عوالم ناز علي عولا.. تناسج الطبيعي والأسطوري) بقلم د. ميثاق سعيد. و(حقي البستان: الأفق الصعب تلاشى عند بزوغ الشمس) بقلم عبد الأمير الخطيب. و(عيسى حسن.. السرديات ومادية العمل الفني.. اتخاذ الشخصيات مواصفاتها القياسية) بقلم خالد خضير الصالحي. ومسك الختام بقلم الناقد علي الدليمي: (الفنان خضير الشكرجي.. من الإنطباعية المختزلة إلى عالم النساء).