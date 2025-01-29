العقرب واثق بنفسه ولا يعترف بالمستحيل

مواليد برج العقرب من الشخصيات الأكثر عملية، يهتمون جداً بمهنتهم ويحافظون عليها ولا يتحملون أن يوجد أحد يعبث بمكانتهم، بالإضافة لإخلاصهم الشديد في العمل الذي يجعل منه جزء كبير من حياته، فلا تقترب نحو عمله أو تعبث به، كما أنك لو اردت التقرب من مواليد برج العقرب عليك بدعمه في العمل والحفاظ على أن يستمر متألق

وأهم صفات العقرب أن مفتاح قلبه الصدق.

الصفات العامة لشخصية برج العقرب · دائم البحث عن الحقيقة، ولا يهدئ حتى يجدها، وعقله لا يتوقف عن التفكير. · واثق بشدّة من نفسه لدرجة أنّه قد يبدو يستطيع أن يفعل اي شيء مهما كان صعبا وهو لا يعترف بالمستحيل لأنه يؤمن أن الإرادة والعزيمة والتفكير العميق هم الجسور الحقيقية للوصول الى الهدف المنشود

يتوقع عدد من خبراء الفلك والمنجمون ان حياة اصحاب هذا البرج صعبة للغاية ولكنها ذات نهايات سعيدة.