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  • “النهرين الاسلامي” :التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية يعكس التزامنا بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته

“النهرين الاسلامي” :التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية يعكس التزامنا بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته

شؤون عراقية
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وحدة الاعلام والاتصال الحكومي

اكد مصرف النهرين الاسلامي على ان التقرير السنوي لهيئة الرقابة الشرعية في لمصرف يعكس التزام مصرف النهرين الإسلامي بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته”.

وقال المصرف في بيان ، أن ” أهم ما ورد في التقرير يعكس التزام مصرف النهرين الإسلامي بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاته المالية ،اذ تضمن التقرير التوافق مع الشريعة الإسلامية اذ ان جميع العقود والمعاملات التي أجراها المصرف تمت على وفق أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية،وان آلية توزيع الأرباح تتم من خلال تحميل الخسائر على حسابات الاستثمار على وفق الأساس الشرعي المعتمد.

واضاف البيان ،ان”مصادر المكاسب تحققت من مصادر شرعية بما يتماشى مع القيم الإسلامية. وهذا التقرير يعكس التزام المصرف بالعمل وفق المنهج الإسلامي لضمان تقديم خدمات مالية متوافقة مع الشريعة وتعزيز الثقة لدى عملائنا الكرام.

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