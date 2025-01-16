التجارة تعلن إطلاق وجبة جديدة من الطحين لصالح البطاقة التموينية

بغداد – الصباح الجديد

أعلن وزير التجارة، أثير داود الغريري عن إطلاق وجبة جديدة من مادة الطحين لصالح البطاقة التموينية.

وذكر بيان للوزارة أن “وزير التجارة، وجه الشركة العامة لتجارة المنتجات الغذائية، المباشرة بإطلاق وجبة جديدة من الطحين لصالح البطاقة التموينية”.

وأضاف البيان أن “تعليمات صدرت إلى مراكز القطع في بغداد والمحافظات للمباشرة بقطع قوائم التجهيز واستقبال الوكلاء اعتباراً من اليوم، والشروع بعملية التوزيع وفق جداول مراجعة الوكلاء التي حددتها لجنة الخطة المركزية في الشركة الى جانب توجيه وحدات القطع والتسويق في المقر والفروع بتنظيم عملية المراجعة وتبسيط الإجراءات”.

وأشار إلى أن “جداول المراجعة، أعطت الأولوية للمناطق الأكثر فقراً”، مشدداً على أن “استيفاء أجور قوائم القطع يتم حصراً عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، وذلك انسجاماً مع قرارات مجلس الوزراء وتوجيهات وزير التجارة بتعزيز النظام الإلكتروني”.

ولفت إلى أن “اللجان الرقابية تتابع عمليات التوزيع وتجهيز الوكلاء والمواطنين، إلى جانب استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بنوعية الطحين المجهز، وأوقات عمل الوكلاء، أو استيفاء مبالغ تزيد على الأجور المحددة من قبل الوزارة”.

وأكدت الوزارة بحسب البيان، “حرصها على ضمان توفير الطحين بجودة عالية وسهولة وصوله إلى المواطنين، مع الالتزام بالشفافية في عملية التوزيع وتلقي الملاحظات لضمان تقديم أفضل خدمة ممكنة”، داعية إلى “مراجعة مراكز القطع وفق الجداول المعلنة”.

وحثت الوزارة “جميع المشمولين بنظام البطاقة التموينية على مراجعة الوكلاء لتسلم حصصهم المقررة وضمان عدم تكدسها لدى الوكلاء والتأكد من سلامة الكميات المجهزة والإبلاغ عن أي مخالفات عبر قنوات التواصل المتاحة”.

من جهة اخرى أعلن الدكتور حيدر نوري الكرعاوي، مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب، عن استمرار مجرشة أبو صخير الحكومية في النجف الأشرف باستلام الشلب وإنتاج الأرز ( الياسمين) ، مبيناً أن المجرشة باشرت عملها بتاريخ 2024/12/20، محققة أداءً لافتاً في دعم قطاع إنتاج الأرز في البلاد.

وأوضح الكرعاوي أن المجرشة تستلم يومياً نحو 120 طنا من الشلب، وتعمل على إنتاج أكثر من 60 طنا من أرز ياسمين يوميا، مضيفاً أن إجمالي الإنتاج لحد الآن تجاوز 500 طن من الأرز(الياسمين). وأكد أن العمل مستمر بكفاءة عالية لتلبية احتياجات السلة الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأشار الكرعاوي إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الشركة لدعم البطاقة التموينية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج المواد الغذائية الأساسية ، موضحاً أن استمرارية العمل في مجرشة أبو صخير تعد إنجازاً يعكس التزام الشركة بتقديم أفضل الخدمات ودعم الاقتصاد الوطني.

وأختتم الكرعاوي حديثه بتوجيه الشكر إلى الملاكات العاملة في المجرشة على تفانيهم في العمل وتحقيق هذه النتائج المميزة، داعياً إلى استمرار الجهود لضمان جودة الإنتاج وتوسيع قدرات المجرشة في المستقبل.