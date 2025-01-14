اتحاد الكرة يبحث العديد من النقاط في اجتماعه بممثلي الأندية اليوم.. إجراء 3 مباريات في الجولة 14 لدوري النجوم

بغداد ـ الصباح الجديد:

تجرى اليوم الثلاثاء 3 مباريات لحساب الجولة 14 من المرحلة الولى لدوري نجوم العراق بكرة القدم، نوروز يلاقي الكرخ في ملعبه في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر ويلعب الشرطة ونفط ميسان في ملعب الشعب الدولي في الساعة 5 مساء ويتواجه دهوك والجوية في ملعب الأول في الساعة السابعة والنصف مساء، وتختتم مباريات الجولة يوم غد الأربعاء باجراء 4 مباريات، الطلبة يلاعب أربيل في ملعب الساحر احمد راضي بنادي الكرخ في الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر وزاخو يلاقي الكهرباء في ملعبه في الساعة 5 مساء ويلعب الكرمة والنجف في ملعب الرمادي في التوقيت ذاته ويلتقي الزوراء والنفط في ملعب الزوراء في الساعة السابعة والنصف مساء.

من جانب اخر، اختتمت، أول أمس، الدورةُ التدريبيّة الآسيويّة للفئة (B) في محافظةِ نينوى والتي شاركَ فيها ( 24 ) مدرباً، وبإشرافِ اللجنة الفنيّة والتطوير في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم، بالتعاونِ والتنسيقِ مع الاتحاد الفرعيّ في نينوى.وحضر حفل الاختتامِ وتوزيع شهاداتِ المشاركة للمدربين عُضو الاتحاد الفرعيّ لكرة القدم في نينوى محمد ضياء، الذي أكد في كلمةٍ ألقاها على أهميةِ إقامة هذه الدوراتِ التطويريّة من قبل الاتحادِ العراقيّ لكرة القدم، ودعمه للمدربين، وكذلك إلى التعاون بين الاتحادِ المركزيّ والاتحادات الفرعيّة.وشهدت الدورةُ إقامةَ محاضرات (عملية ونظرية)، حيث توزعت بين ملعبِ نادي بلدية الموصل وقاعةِ منتدى شباب الحدباء، اللذين أسهما بشكلٍ كبيرٍ في نجاحِ أيام الدورة، إلى جانبِ المعلوماتِ القيّمية التي ألقاها المحاضرُ الآسيويّ سعد حافظ خلال 20 يوماً متواصلة. وشهد حفلُ الاختتامِ حضورَ رئيس وأعضاء ممثلية اللجنة الأولمبية الوطنيّة العراقية فرع نينوى ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضيّة وبعض الشخصيات الرياضيّة في المحافظة.

وفي سياق اخر، عقد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، اجتماعا مع عدد من أندية دوري نجوم العراق، للتباحث حول العراقيل التي تصاحب عملهم، وذلك بحضورِ عضوي المكتب التنفيذي، غالب الزاملي وأحمد الموسوي، والأمينِ العام محمد فرحان.وقال درجال خلال حديثه مع ممثلي الأندية بحسب بيان رسمي صدر عقب الجلسة إن قرار مجلس الوزراء بتخصيص الملاعب لأندية دوري نجوم العراق، يعد من القرارات المهمة والتاريخية، التي ستساهم في تطويرِ كرة القدم العراقية بشكل عام.وأضاف رئيس الاتحاد العراقي: “البدايات لا بد أن تواجه صعوبات معينة، لكن علينا أن نتحلى بالصبر، وصولا إلى الهدف المنشود الذي وضعناه بالتعاونِ مع الشركاء”.واستمع درجال إلى جملة من الصعوبات، التي تعتري عمل الأندية، وتؤثر في ديمومة العمل واستمراريته.ومن المقرر عقد اجتماع آخر، قبل نهاية الأسبوع الحالي؛ للوصول إلى حلول.

من جانب اخر، أعلن نادي الشباب العماني، انتقال مهاجمه، عصام الصبحي، إلى نادي القوة الجوية العراقي.جاء ذلك في بيان مقتضب نشرته إدارة النادي العماني عبر منصة إكس.وكتب حساب نادي الشباب: “كل الأمنيات بالتوفيق للمهاجم الأفضل. شكرا عصام الصبحي”.من جانبه، أكد الحساب الرسمي لقناة الرابعة العراقية عبر إكس أن عقد الصبحي مع النادي العراقي يمتد إلى نهاية الموسم الجاري.يشار إلى أن عصام الصبحي هو هداف منتخب عمان في بطولة كأس الخليج الماضية (خليجي 26) التي أقيمت في الكويت حيث أحرز 3 أهداف، وقدم أداء متميزا.ولعب الصبحي أول مباراة له مع المنتخب العماني في أكتوبر/تشرين الأول 2019، وسجل أول هدف دولي له في 2 سبتمبر/أيلول 2021 ضد اليابان في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.وفي سياق اخر، أعلن نادي ديالى التعاقد مع لاعب خط الوسط مرتضى حسن، قادما من صفوف الحدود خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.سبق وأعلن نادي ديالى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية التعاقد مع محمد خالد جفال، والمدافع العراقي حيدر الطائي قادما من صفوف شايد النرويجي.وتعاقد كذلك نادي ديالى خلال الانتقالات الشتوية مع الثنائي أحمد جلال وعلي السجاد والمهاجم التونسي أيمن الصفاقسي بجانب لاعب الارتكاز الغيني ياموسا كاماراويحتل ديالى المركز 19 قبل الأخير بجدول ترتيب دوري نجوم العراق بعد مرور 13 جولة برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن الحدود المتذيل.