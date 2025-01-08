بمواصفات عالمية.. أدوية سامراء: نسب إنجاز متقدمة في 7 مشاريع استثمارية

بغداد – الصباح الجديد

أعلنت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن قرب افتتاحها لبناية الحبوب والباودرات الجديدة ومغادرة البناية القديمة في العام الحالي، فيما أشارت إلى تحقيق نسب إنجاز متقدمة في 7 مشاريع استثمارية أخرى تم إنشاؤها وفقا للمواصفات العالمية للتصنيع الدوائي وتعليمات وزارة الصحة العراقية.

وقال مدير عام الشركة محمد عبد القادر النعيمي : إنه “بإشراف مباشر من قسم المشاريع في شركتنا وبالتعاون مع الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة أوشكنا على الانتهاء من أعمال مشروع بناية الحبوب والباودرات والاستعداد لمغادرة البناية القديمة؛ لتقادمها”، مبيناً، أن “البناية الجديدة تمتاز بمواصفاتها العالية حيث تم إنشاؤها وفق أحدث المواصفات العالمية لنظام الجودة العالمي (ISO ) ونظام التصنيع الدوائي الجيد (cGMP)”.

وأضاف، أن “نسب إنجاز العمل ببقية مشاريع الشركة الأخرى والبالغ عددها 7 مشاريع والتي تم استحداثها وفق خطتها الاستثمارية، في تصاعد مستمر ومن المؤمل إنجازها بداية العام الحالي، لتبدأ مرحلة جديدة من عمر الشركة تتسم بإنتاج مستحضرات جديدة ومتنوعة لأول مرة وتعالج مختلف الامراض ومنها الامراض المزمنة والتي تتطلب بيئة إنتاجية بمواصفات خاصة”.

وبدوره، أوضح مدير قسم المشاريع في الشركة محمد غازي حمود، أن “هناك بنايات تابعة للشركة اقتربت من الإنجاز منها بنايات (البنسلينات، الشراب وقطرات الفم، المراهم والكريمات) ونسب الإنجاز تتراوح بين (70 – 75 ) بالمئة من الأعمال المدنية والكهربائية والميكانيكية والتي تنفذ من قبل بعض شركات وزارة الصناعة والمعادن ( الشركة العامة لمعدات الاتصالات والقدرة ،الشركة العامة للصناعات التعدينية، وشركة التصميم وتنفيذ المشاريع)”.

ولفت إلى، أن “مشروع محطة المعالجة أوشك كذلك على إنهاء أعماله كافة”، منبهاً، أن “جميع هذه المشاريع تم إنشاؤها وفقا للمواصفات العالمية للتصنيع الدوائي الجيد (cGMP) وتعليمات وزارة الصحة “.